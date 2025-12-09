Vodič za skijanje bez stresa

Neosporna je činjenica da inflacija ne bira i jede sve pred sobom, a omiljeni desert joj je bilo što što pruža zadovoljstvo, tako da ćete za snježne radosti ove godine morati izdvojiti i do 20% više novaca. Pridodamo li tome i cijene goriva i hrane, pitanje je koliko će one sarme u loncu od 35 litara pomoći da se smanji udarac na kućni budžet. Ali- skijati se mora.

Zato smo za vas pripremili kratak podsjetnik za iskusne, ili uvod za skijaše početnike, sa svim osnovnim listama koje morate čekirati prije nego navučete pancerice.

Što sve ponijeti na skijanje?

Kako biste spremni dočekali spust niz stazu, potrebno je pametno spakirati nužnu skijašku opremu. Obvezna oprema za skijanje omogućuje sigurnost, udobnost i uživanje na stazi. Podijelili smo opremu u nekoliko kategorija kako biste se lakše snašli pri kreiranju shopping liste.

1. Skijaška oprema

Naravno, ne morate kupiti sve navedeno već se nešto može i unajmiti na stazi ili posuditi od prijatelja, ali ovo je ono osnovno bez čega nema skijanja.

Štapovi: Duljina štapova treba odgovarati vašoj visini i vrsti skijanja.

Skije: Prilagođene vašoj razini vještine i stilu (npr. rekreativne, freestyle, race skije).

Pancerice: Važno je da se dobro prilagode vašem stopalu i budu kompatibilne s vezovima.

Vezovi za skije: Moraju biti pravilno podešeni prema vašoj težini i vještini.

2. Zaštitna oprema

Najvažniji dio zaštitne opreme čini kaciga, koja doslovno glavu čuva. Čak i ako vam staza djeluje bezopasno i nenošenje kacige je dozvoljeno, kaciga smanjuje rizik od ozljede glave za čak 60-70%. Ostalu zaštitnu opremu čine:

• Naočale za skijanje (gogle): Štite oči od sunca, vjetra i snijega, omogućuju bolju vidljivost.

• Štitnici (opcionalno): Za koljena, leđa ili zapešća, posebno za početnike ili one koji preferiraju agresivniji stil skijanja.

3. Odjeća

Bez prave odjeće nema ni uživanja u snježnim radostima, jer ili ćete biti toliko promrzli da vam skijanje neće pričinjavati zadovoljstvo, ili ćete se razboljeti. Ne zaboravite glavno pravilo odijevanja za skijanje- slojevito!

• Skijaška jakna i hlače: Vodootporne, tople, ali prozračne. Može i kombinezon.

• Termalni slojevi: Donje rublje i majice koje zadržavaju toplinu i odvode vlagu.

• Srednji sloj: Flis ili tanja jakna za dodatnu toplinu.

• Čarape za skijanje: Posebne čarape koje pružaju toplinu i podršku.

• Rukavice: Vodootporne, tople i udobne.

• Šal ili buff (multifunkcionalna marama): Štiti vrat i lice od hladnoće.

• Kapa ili traka za uši: Ako se kaciga ne koristi, za dodatnu toplinu.

• Ruksak: Da spremite sve bitno što nosite sa sobom na stazu.

Dodatne sitnice koje i nisu tako nebitne

Sada kada ste spakirali osnovne komade odjeće, potrebno se sjetiti i nekih ne baš očitih stvari, a koje će boravak na snijegu učiniti ugodnijim. Jedna stvar koja obično nikome ne pada na pamet, a posljedice su vidljive prostim okom, je- krema za sunčanje. Zubato sunce i zrcalni snijeg nisu dobra kombinacija za vašu blijedu zimsku put, zato nemojte oklijevati spakirati kremu s minimalnim faktorom 30, a poželjno bi bilo i s faktorom 50. Nikako nemojte zaboraviti zaštiti usne i uši!

Ne biste vjerovali kojom brzinom se stvaraju oštećenja kože i znakovi hiperpigmentacije koje ćete se rješavati jako dugo uz skupocjene serume s vitaminom C.

Lijekovi. Nemojte zaboraviti spakirati lijekove. Pritom mislimo na sve ono što može pomoći kod bolova, temperatura, mučnina, ali i udaraca, ogrebotina i ozljeda. Najvažnije je spakirati protuupalne lijekove poput brufena i lupoceta, a za ostalo ponesite osnovnu prvu pomoć. Ne bi bilo na odmet imati pri ruci i energetske pločice, ako neočekivano produljite boravak na snijegu.

Što kada skijanje pođe po zlu?

Skijanje, kao jedan od najpopularnijih oblika rekreacije, nažalost nosi i najveći rizik od ozljeda.

Najčešći uzroci uključuju:

• preveliku brzinu

• nepoštivanje pravila staze

• umor

• nepravilno podešenu ili neadekvatnu opremu

• loše vremenske uvjete i zaleđene staze

Kao i u cestovnom prometu, skijanje zahtijeva osobnu odgovornost i defenzivan pristup kako biste izbjegli sudare s neopreznim ili rizičnim skijašima.

Skijanje je sport u kojem se veliki dio ozljeda može prevenirati pravilnim treningom i pripremom tijela za pojačane napore, ali neke ozljede su nepredvidive i nažalost ponekad kobne. Iščašenje ramena, lom noge, lom ključne kosti, ozljeda koljena, uganuće ili ozljeda glave; to su najčešće skijaške ozljede koje mogu pokvariti ne samo skijaški odmor, već i život nakon povratka kući.

Ako želite s minimalno stresa i s planom B krenuti na skijanje, razmislite o ugovaranju police putnog zdravstvenog osiguranja za područje Europe.

Sklapanjem police se možete osigurati od posljedica nesretnog slučaja, za smrt uslijed prometne na putu do skijališta, ali i za lom kosti i za nošenje gipsa.

Neka osiguranja čak nude i police specijalno kreirane za skijaše pa one uključuju i naknadu do najviše 40 eura za svaki neiskorišteni dan ski-passa.

A kako pripremiti automobil za dugu vožnju u zimskim uvjetima?

Priprema automobila za zimu je ključna za sigurnu i pouzdanu vožnju u hladnijim vremenskim uvjetima, kako vas ne bi već na putu do skijališta zaustavili nepredvidivi problemi.

Prije kretanja na put obavezno provjerite:

1. Gume: Ne krećite na put bez zimskih guma s minimalnim profilom od 4 mm. One osiguravaju bolje prianjanje na snijegu i ledu.

2. Tlak u gumama: Provjerite tlak u gumama jer se on smanjuje pri niskim temperaturama.

3. Akumulator: Hladnoća može oslabiti kapacitet akumulatora. Provjerite njegov napon i stanje. Ako je stariji od 3-5 godina, razmislite o zamjeni.

4. Tekućine: Za početak obavezno provjerite antifriz, tj. njegovu razinu i koncentraciju u rashladnom sustavu. Preporučuje se zaštita do najmanje -25 °C.

Druga tekućina koju morate provjeriti je tekućina za pranje stakla. Zamijenite ljetnu tekućinu zimskom koja je otporna na smrzavanje.

Nikako nemojte zaboraviti provjeriti ulje u motoru. Ako je ulje staro ili neodgovarajuće viskoznosti za hladne uvjete, zamijenite ga prema preporukama proizvođača.

5. Brisači i stakla: Provjerite jesu li brisači u dobrom stanju. Ako su istrošeni, zamijenite ih. Očistite stakla iznutra i izvana kako biste spriječili zamagljivanje.

6. Grijanje i ventilacija: Provjerite ispravnost sustava za grijanje i ventilaciju, uključujući odmagljivanje stakala.

7. Oprema za hitne slučajeve: Spakirajte i sljedeća pomagala u slučaju velike količine snijega ili leda: strugalicu za led, četku ili lopatice za snijeg, lanac za gume (ako vozite u područjima s puno snijega), deku, rukavice i lampu. Ne bi bilo naodmet imati pri ruci i startne kablove, za svaki slučaj.

8. Provjera svjetala: Provjerite rade li sva svjetla (prednja, stražnja, maglenke, žmigavci). Čistoća svjetala je također bitna.

9. Gorivo: Držite rezervoar barem napola punim kako biste izbjegli kondenzaciju i smrzavanje vode u gorivu.

I ne manje bitno, obavezno provjerite policu obveznog auto osiguranja i dokumente!

Za početak, provjerite datum isteka vaše police obveznog osiguranja automobila. Ako putujete u inozemstvo, osigurajte se da je vaše osiguranje valjano za zemlje koje posjećujete. Ponesite Zelenu kartu (međunarodnu potvrdu o osiguranju). Razmotrite dodatna pokrića, poput Kasko osiguranja za zaštitu od oštećenja na vozilu (npr. zbog leda, snijega ili nesreće) i osiguranje od nezgode za putnike u vozilu.

Uvijek imajte pri ruci osobne dokumente i kontakt brojeve vašeg osiguravajućeg društva za hitne slučajeve, kao i broj telefona za pomoć na cesti. Informirajte se o postupcima u slučaju nezgode, poput popunjavanja europskog obrasca za izvještaj o nesreći. Pravovremena provjera dokumenata i osiguranja osigurava mirnu i bezbrižnu vožnju na putu do vašeg skijaškog odredišta.

Nemojte da vam nepredvidiva situacija pokvari rijetke trenutke zimskih radosti, ne opterećujte se svojim skijaškim (ne)umijećem čak i ako niste nova Janica, jer – skijanje se brzo uči, tko je blesav da sjedi kući (pogotovo ako imate dobru policu putnog i auto osiguranja kod Osiguraj.me).