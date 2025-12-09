Visa pogodnosti koje podižu svakodnevicu na višu razinu

Svojim korisnicima Visa nudi pažljivo odabranu mrežu partnera čije pogodnosti nisu samo praktične, već i obogaćuju život.

Bilo da ste ljubitelj putovanja, dizajna, boutique hotela ili opuštanja u prirodi, tu su iskustva koja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

U samom vrhu ponude nalazi se Impresia, zbirka jedinstvenih hotela koji spajaju vrhunsku uslugu i lokalni karakter. Za Visa korisnike, svaki boravak dolazi uz posebnu dobrodošlicu i dodatne sadržaje koji oplemenjuju svaki trenutak odmora, poput ranog check-ina, kasnog check-outa, upgrade sobe, poklona dobrodošlice, besplatnog korištenja minibara i mnogih drugih.

Za one u pokretu, Sixt pruža mogućnost premium najma vozila uz ekskluzivne uvjete jer udobnost i stil trebaju biti s vama gdje god se nalazili.

Amadria Park grupa objedinjuje različita iskustva pod jednim imenom. U Amadria Park hotelima u Zagrebu i Opatiji, Visa korisnici uživaju u dodatnim pogodnostima i osjećaju se kao gosti koji uvijek dobivaju više. Oni koji traže povezanost s prirodom, u Amadria Park kampu mogu se opustiti uz ekskluzivne ponude. A ako vas privlači opušteniji stil, Hostel Link u Lovranu nudi spoj mediteranskog šarma i povoljnih uvjeta te je savršen izbor za ležerni vikend uz more.

Ako vam je bliža urbana elegancija, Ljubljanski dvorac i njegove posebne ponude omogućuju da povijest i kultura postanu dio vašeg osobnog putovanja. Popusti na ulaznice i tematske ture dodatno obogaćuju svaki posjet ovom povijesnom simbolu slovenskog glavnog grada.

Za ljubitelje opuštanja, hrvatski brend Qushin spaja estetiku i funkcionalnost, a Visa korisnicima nudi popuste na njihov elegantan asortiman outdoor namještaja.

Slično vrijedi i za Merlu, brend prepoznat po premium posteljinama i stolnom asortimanu visoke kvalitete, koji s Visa karticom postaju još dostupniji, a nikad manje ekskluzivni.

Uz Visa kartice, svaki dan može postati iskustvo vrijedno pamćenja. Birajte pogodnosti koje vas inspiriraju. Uživajte u putovanjima, stilu i kulturi, na način koji vam donosi više.

