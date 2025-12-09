Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Oglas

Visa pogodnosti koje podižu svakodnevicu na višu razinu

Piše OGLAS, 10. prosinca 2025. @ 16:38 komentari
Pr
Pr Foto: PR
Zamislite da luksuz nije rezerviran samo za posebne prilike. Da se osjećaj pažljivo probranih iskustava može živjeti baš svaki dan. Upravo to nudi vaša Visa kartica: vrata u svijet pogodnosti koje svakodnevicu pretvaraju u nešto više – u elegantniji trenutak odmora, sofisticiraniji bijeg, ugodniji način života. Jer kad birate Visa karticu, dobivate više – više sigurnosti, više udobnosti, više stila.
Najčitanije
  1. Molitelji u Zagrebu
    Što mislite?

    ANKETA Treba li molitelje maknuti s trgova?
  2. Ilustracija
    jedan teško ozlijeđen

    Brutalno nasilje kod škole: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
  3. Ilustracija
    OPASNA SITUACIJA

    Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
!Komentari su onemogućeni za ovaj članak.
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Mađarska protiv mehanizma solidarnosti, neće prihvatiti "niti jednog migranta"
NEĆE PRIHVATITI
Budimpešta žestoko protiv odluke Europe: "Ne možete odlučivati s kim bi Mađari trebali živjeti"
Optužnica portiv bivše gradonačelnice Zagreba postala pravomoćna
ŠTETA 100.000 EURA
Optužnica protiv bivše gradonačelnice Zagreba postala pravomoćna! Slučaj ima veze s tvrtkom bivšeg Putinova masera
Visa pogodnosti koje podižu svakodnevicu na višu razinu
Oglas
Visa pogodnosti koje podižu svakodnevicu na višu razinu
Ministar Anušić u Berlinu potpisao ugovore za isporuku 44 tenka Leopard 2A8
POZNATI DETALJI
Anušić potpisao ugovor za isporuku 44 moćna tenka! Objavljeno koliko vrijede i kada stižu u Hrvatsku
Satirična vijest iz Hrvatske postala "činjenica" u Rusiji: Volodin upozorio Putina na – nepostojeći skandal
HRVATSKA SATIRA U KREMLJU
Šef News Bara o viralnoj satiri koja je došla do Kremlja: "Ruski portali prenose sve što demonizira Zapad"
Mali avion prisilno sletio na automobil na Floridi
POKRENUTA ISTRAGA
VIDEO Nevjerojatno slijetanje zabilježeno kamerom! Avion prisilno sletio na automobil
Pitamo vas treba li molitelje maknuti s trgova?
Što mislite?
ANKETA Treba li molitelje maknuti s trgova?
Metković: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
jedan teško ozlijeđen
Brutalno nasilje kod škole: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
Pronađen mladić kojeg je tražila splitska policija
upozorili građane
Pronađen mladić za kojim je tragala policija
Trovanje ugljičnim monoksidom u okolici Našica
OPASNA SITUACIJA
Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
U Gorskom kotaru radno iskorištavali muškarca, oduzeli mu dokumente i nekretnine
našli im i oružje
Užas u Gorskom kotaru: Strpali ga u kamp-kućicu i iskorištavali dvije godine, sve su mu uzeli
Stravičan zločin skrivao osam godina: Slomio se i priznao gdje je sakrio tijelo
detalji monstruoznog čina
Horor u Beču: Stravičan zločin skrivao osam godina, na kraju se slomio i priznao što je napravio s tijelom
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Pitamo vas treba li molitelje maknuti s trgova?
Što mislite?
ANKETA Treba li molitelje maknuti s trgova?
Metković: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
jedan teško ozlijeđen
Brutalno nasilje kod škole: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
Trovanje ugljičnim monoksidom u okolici Našica
OPASNA SITUACIJA
Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
show
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
Severina je objavila provokativne fotografije iz muškog WC-a
"Je l' zadrhatala ruka snimatelju?"
"Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta
Kako danas izgleda Katarina Witt?
legendarna katarina witt
Kako danas izgleda "Vatra na ledu"? Napunila je 60, a nekad su se divili njezinoj ljepoti
zdravlje
Nedostatak kalija (hipokalijemija): Evo kako ga prepoznati prije nego što postane opasno
Tijelo ostaje bez ključnog minerala!
Nedostatak kalija (hipokalijemija): Evo kako ga prepoznati prije nego što postane opasno
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
Piše liječnik
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
zabava
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
"Balkanci su ispred svog vremena": Svi smo radili ove stvari prije nego što su bile popularne
Izgleda li vam poznato?
"Balkanci su ispred svog vremena": Svi smo radili ove stvari prije nego što su bile popularne
tech
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Srušen mit njegova uzroka
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Umire li se više od cjepiva protiv korone? Objavljeni rezultati velike studije
Provedena na 30 milijuna ljudi
Umire li se više od cjepiva protiv korone? Objavljeni rezultati velike studije
sport
Nabavio novi dres Vatrenih: Gostujuća garnitura već na meti kritika
Ha, podijeljene reakcije
Nabavili obje garniture novog dresa Hrvatske za SP: Reakcije su podijeljene, dosta kritika za plavu verziju
Lorenzo Lepore na platformi X objavio je informaciju kako je Hajduk zainteresiran za Nikitu Solomonovsa
Mlad i perspektivan
Hajduk dovodi novog napadača? Prošao je testiranja, lomi se oko odštete
U Varaždin stigao s Dalićem, a onda šok! Jedva ostao živ, ostao bez nogometa, a danas živi na rubu egzistencije
Izbornik poslao apel
U Varaždin stigao s Dalićem, a onda šok: Jedva ostao živ, danas spaja kraj s krajem
tv
U dobru i zlu: Postoji šansa da mu ponovno pomogne – što bi mogao tražiti zauzvrat?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Postoji šansa da mu ponovno pomogne – što bi mogao tražiti zauzvrat?
Kumovi: Neočekivani gost prekinuo je županovu izjavu pred medijima
KUMOVI
Neočekivani gost prekinuo je županovu izjavu pred medijima
MasterChef: Pogled koji ledi krv u žilama – crvena zona MasterChefa manje je strašna!
NAPETO!
Pogled koji ledi krv u žilama – crvena zona MasterChefa manje je strašna!
putovanja
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Šarmantna rustikalna ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Mini Ranch Protulipa
Za idealan odmor pokraj Karlovca: Ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Kolači bez dodanog bijelog šećera recepti
Idealni za blagdane
Ovi kolači i torte jako su slatki i fini, a ne sadrže ni gram bijelog šećera
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
analiza migracija
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
lifestyle
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Recept za kolač djedov brk
Obožavamo ih!
Znate li koji je ovo kolač? Imamo provjereni recept, zapravo je vrlo jednostavna priprema
Štikle koje čine razliku: Ana Maslać Plenković pogodila je modni jackpot
Odlične štikle!
Koliko su samo lijepe! Ana Maslać Plenković u štiklama koje imaju sve
sve
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Nabavio novi dres Vatrenih: Gostujuća garnitura već na meti kritika
Ha, podijeljene reakcije
Nabavili obje garniture novog dresa Hrvatske za SP: Reakcije su podijeljene, dosta kritika za plavu verziju
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene