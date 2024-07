Ta dva dana Huzjanova 36 postala je epicentar glazbe, finog craft piva i sočnog street fooda! Brundanje ni ove godine nije razočaralo – 30. rođendan Pivovara Medvedgrad proslavila je u stilu, s najvećim imenima hrvatske rock scene.

Pivovara Medvedgrad proslavila je 30. rođendan u stilu!

Od riječkog indie rock benda Jonathan preko Gorana Bare i njegovih Majki do Leta 3 koji je zatvorio prvu večer. U publici se se stopile sve generacije koje su, vjerujemo, na kraju večeri ostale bez glasa, pjevajući dobre stare hitove zajedno s izvođačima. Od 'Vrijeme je da se krene' preko 'Odvedi me' do hita 'Vjerni pas'.

Drugu večer otvorili su Savršeni Marginalci. Na bini su ih zatim zamijenili legendarni domaći blues rockeri Kojoti, a publiku je u neka davna vremena nakon njih vratio Jura Stublić & Film. Kako i pjesma kaže, svi su bili raspoloženi pjevati i do zore, a večer su zatvorili Pips, Chips & Videoclips.

Uživanje svim osjetilima

Osim u vrhunskoj glazbi, posjetitelji su mogli uživati i u više od 10 vrsta Medvedgrad piva, koktelima i street foodu za prste polizat' – od burgera preko pizza do knedli!

Svi koji su bili, svjedočili su nikad boljem Brundanju i glazbenim legendama koje žare i pale istom energijom kao i nekada. Čini se kako sjajna prošlost hrvatskog rocka ima i sjajnu budućnost. A mi jedva čekamo novo izdanje Brundanja u dvorištu Pivovare Medvedgrad jer dobre stvari se ne propuštaju!