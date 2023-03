Ukrajinski vojnik sam je uništio čak 5 ruskih tenkova u jednom danu i nanio veliku štetu Rusima.

Ministarstvo obrane Ukrajine objavilo je videozapis u kojemu vojnik 79. vojne brigade upravlja protutenkovskom raketom Javelin. Kako navode iz ministarstva, vojnik iz videa u jednome je danu uništio čak 5 ruskih tenkova uz pomoć Javelina.

FGM-148 Javelin jedna je od najnaprednijih i najdestruktivnijih prijenosnih protutenkovskih raketa, a zemlja proizvodnje je SAD, koji je i donirao spomenuto oružje Ukrajini.

Javelin može uništiti tenkove na udaljenosti od čak 2000 metara i može uništiti svoje mete i u pokretu.

Video uništenja tenkova pogledajte u nastavku.

Maryinka, Donetsk region.

Ukrainian soldier, a brilliant operator of Javelin, destroyed FIVE russian tanks in one battle!

American weapon in Ukrainian hands works wonders.



In total, enemy lost 5 tanks and 7 IFWs in that sector that day.



🎥 79th Air Assault Brigade. pic.twitter.com/Bw3NOtzH50