Tri desetljeća građevinske strasti: Branko Grubeša i priča o tragu koji ostavlja

„Za početak mogu reći da je moj najveći uspjeh, a istovremeno i izazov, upravo to što sam u ING-GRAD-u ostao mnogo dulje nego što je prvotno bilo planirano. Kad kažem dulje, mislim na trideset godina u operativi kompanije koje sada obilježavam“, sa smiješkom govori Branko. Tijekom tih godina, ono što ga je zadržalo nisu samo zanimljivi projekti, već i ljudi – korektni odnosi među kolegama i izvrsna suradnja s kooperantima, ključni za svaki uspješan projekt.

Projekti koji ostavljaju trag

U tri desetljeća rada, Branko je sudjelovao u mnogim zahtjevnim projektima, no neki su mu posebno ostali u sjećanju. „Sjećam se radova na poslovnom objektu Narodnih novina u zagrebačkom Savskom Gaju. Projekt je uključivao izgradnju podzemnih garaža, visoko regalnog automatiziranog skladišta i uredskih prostora. Bio je to jedan od većih izazova za kompaniju početkom 2000-ih“ , prisjeća se Branko.

Rad na Hidroelektrani Rama u BiH bio je još jedan poseban izazov: „Sanacija injektiranjem betonskih zidova vodostana (vertikalno okno) na strmim padinama bila je zahtjevna i opasna, no uspjeli smo.“ Posebno mu je drag i projekt obnove dvora Veliki Tabor, gdje je s timom morao zamijeniti kamene stupove prizemlja i osigurati stabilnost cijele konstrukcije.

Aktualno Galerija +0 Galerija 1/4 >>

Ali ono što Branka i njegov tim uvijek vodi naprijed nije samo izazov, već i svijest da iza svakog završenog projekta ostaje nešto trajno. Pojašnjava: „U ING-GRAD-u imamo tim ljudi koji svakom objektu pristupa s jednakim žarom, voljom i pažnjom. Gradilište mora funkcionirati kao cjelina, a ono što posebno motivira sve inženjere jest činjenica da iza svakog završenog projekta ostaje nešto opipljivo i trajno – nešto što ostavlja trag u prostoru i vremenu.“

Mentorstvo i buduće generacije

Branko ne vidi svoj posao samo kroz izvedene projekte, već i kroz ljude kojima je pomogao da stasaju u kvalitetne inženjere: „Mentorska uloga ključna je za razvoj mladih inženjera. Uvijek im nastojim pokazati da je važno temeljito ući u problematiku projekta, razumjeti svaki segment gradnje i surađivati sa svim sudionicima. Svaka generacija donosi nešto novo, no ono što ostaje isto jest potreba za znanjem i iskustvom, a to se može steći samo kroz godine rada na gradilištu.“

Zašto ING-GRAD?

Za mlade inženjere koji tek započinju svoju karijeru, Branko vidi ING-GRAD kao idealno mjesto za razvoj. „Osim rada na atraktivnim projektima, u ING-GRAD-u uvijek imaju podršku iskusnijih kolega, što im omogućuje sigurnost i napredak u struci“, dodaje Branko.

Na pitanje što bi poručio mladima koji se žele baviti građevinom, Branko odgovara bez razmišljanja: „Građevina je dinamična struka koja zahtijeva prilagodljivost i sposobnost rješavanja problema. Svaki izazov na gradilištu treba detaljno analizirati kako bi se pronašlo najbolje rješenje, a komunikacija sa svim sudionicima projekta ključna je za uspjeh. Moraju biti profesionalni, temeljiti i otvoreni za učenje.“

ING-GRAD – stabilnost i vizija budućnosti

Baš poput Brankove tridesetogodišnje karijere i ING-GRAD se može pohvaliti dugogodišnjom stabilnošću. S poslovanjem koje traje gotovo četiri desetljeća, kompanija ne samo da je opstala na tržištu, već je iz godine u godinu rasla i razvijala se. Trenutno se nalazi u finalnim pripremama za izlazak na Zagrebačku burzu, potvrđujući svoj uspješan put rasta i stabilnosti.

Prošlogodišnji prihodi kompanije dosegnuli su gotovo 130 milijuna eura, što je 33 posto više nego godinu ranije, dok je opseg ugovorenih poslova dosegao rekordnih 316 milijuna eura. Uz neto dobit od 17 milijuna eura i rekordni EBITDA od 22 milijuna eura, ING-GRAD je spreman za nove izazove.

Kao što je Branko kroz desetljeća predano radio na građevinskim projektima, ostavljajući trag u prostoru, ING-GRAD ostavlja trag u industriji, dokazujući da su posvećenost, iskustvo i kvalitetni međuljudski odnosi temelji dugoročnog uspjeha.