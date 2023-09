Treće izdanje umjetničke platforme Artupunktura

Ovom prilikom, Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ, je izjavila: „TZGZ je inicirala i pokrenula Artupunkturu 2021. godine, kao umjetničku platformu koja okuplja nezavisnu kulturnu scenu, a ujedno liječi Zagreb od posljedica potresa i pandemije. Izrasla je u sveobuhvatni društveni proces koji je, u samo tri godine postojanja, s 8 umjetničkih projekata, narastao na brojku od njih čak 30. Ove godine, Artupunktura 2023., otvara se uređenjem i oživljavanjem Prolaza neboder, u samom središtu Zagreba - simboličkom preimenovanjem u Prolaz Tomislava Gotovca. Naime, Gotovac je, kao pionir svjetskog performansa izveo niz akcija, između ostalih, glasoviti performans Zagreb, volim te!, stoga bi se ovom gestom aktualizirala važnost djelovanja umjetnosti u javnom prostoru, zajednici i društvu, što je jedan od značajnih identiteta suvremene umjetnosti grada Zagreba. Također, svoj rad će premijerno predstaviti i jedna od naših najpoznatijih suvremenih umjetnica svjetskog glasa – Ivana Franke, koja je izlagala i na Bijenalu arhitekture u Veneciji, MOMA-i u New Yorku, Veneciji (Peggy Guggenheim Collection), Berlinu (Deutsche Guggenheim), Parizu i New Delhiju. U svojem trećem izdanju, Artupunktura je zrelija, kompleksnija i fokusirana na nove vizije te umjetničko mapiranje grada Zagreba, na čemu zahvaljujem svim ovogodišnjim partnerima. Kako bismo i nadalje zadržali visoku kvalitetu umjetničkog izričaja, počevši od ove godine, Artupunktura će se održavati bijenalno po uzoru i na druge velike svjetske manifestacije iz područja umjetnosti i kulture. ”

Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, g. Luka Korlaet je izjavio: „Projekt Artupunktura predstavlja demokratizaciju umjetnosti, njenu popularizaciju u najboljem smislu te riječi, ali i deelitizaciju. U tom smislu, u dosluhu je i s Kulturnom strategijom grada Zagreba, pogotovo u dijelu nazvanom 'Kultura i umjetnost u zajednici'. Artupunktura to radi na najbolji mogući način dovodeći kulturu u interakciju sa zajednicom, a ovogodišnja Artupunktura najobimnija je i najambicioznija dosad. Poznata američka povjesničarka umjetnosti Rosalind Krauss rekla je da je umjetnost postala moderna u trenutku kad je sišla s postamenta, a ovaj projekt je još jedan korak dalje. To je doista umjetnost koja ulazi u sve pore društva, koja inicira interakciju, koja nas suočava s raznim temama te je stoga društveno važan. Projekt će zato i nadalje imati podršku Grada Zagreba.“

Ističemo, neki od projekata su jednodnevni ili dvodnevni, dok će pojedini projekti biti aktualni dulje vrijeme, uključujući i mjesec studeni. Jedan od takvih projekata je umjetnička instalacija Ivane Franke Resonance of the Unforeseen, koja je uvrštena na godišnji popis najboljih umjetničkih radova u javnome prostoru vodeće svjetske platforme za umjetnost Artsy, 2020. godine, kada je i izvorno predstavljena na trijenalu u Yokohami. Franke je umjetničku instalaciju postavila na pročelju Muzeja umjetnosti u Yokohami, a ove godine, u sklopu Artupunkture, i Zagreb ekskluzivno dobiva svoju inačicu tog svjetski poznatog rada kojim se problematiziraju granice prostorne i vizualne percepcije. Od 12. listopada do 12. studenoga 2023., Resonance of the Unforeseen, postavljen oko glazbenog paviljona na Zrinjevcu, bit će jedinstveno iskustvo suvremene umjetnosti u javnome prostoru.

Svi detalji, datumi kao i vremena održavanja pojedinih projekata Artupunkture dostupni su na internet stranicama kao i u Centrima za posjetitelje TZGZ.