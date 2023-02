Kao sponzor najvećeg gaming događanja u regiji koje se održao u Osijeku od 3. do 5. veljače, Telemach je natjecateljima omogućio brzinu prijenosa podataka od čak 9,8 Gbp/s na 10 Giga mreži, što je daleko najveća izmjerena brzina interneta omogućena korisnicima u Hrvatskoj

Telemach Hrvatska, glavni tehnički sponzor Wandercon gaming eventa, omogućio je sudionicima korištenje gigabitnih brzina na 10 Giga optičkoj mreži osiguravajući im pritom uživanje u punom kapacitetu kojeg ta mreža pruža, a koji je potreban da bi gejmeri pokazali svoju superiornost u gaming okruženju.

Za gejmere koji su sudjelovali na Wandercon konferenciji to je značilo mogućnost istodobnog povezivanja više različitih uređaja, dok je izuzetno niska latencija u mreži osigurati najbolje gaming i streaming iskustvo te virtualnu i proširenu realnost u 4K i 8K rezoluciji.

„Telemach je donedavno bio isključivo mobilni operator, a sada našim korisnicima omogućujemo brzine od 9,8 Gbps na optičkoj mreži, što je ogroman tehnološki iskorak i dokaz da smo ne samo ravnopravan tržišni igrač, već i ozbiljan izazivač te tehnološki lider. Brzine kakve omogućava naša 10 Giga optička mreža temelj su digitalnog razvoja i nužan preduvjet za sve tehnološke kreacije koje dolaze u budućnosti. Drago mi je što smo kao glavni tehnički sponzor Wandercona baš na perspektivnoj industriji kao što je gaming pokazali puni potencijal naše optičke mreže“, izjavila je Danijela Bistrički Morović, članica Uprave i glavna direktorica za tehniku u Telemachu.

Kao nacionalni operator koji danas korisnicima diljem Hrvatske pruža cjeloviti spektar telekomunikacijskih usluga - mobilnih, fiksnih i TV-a, Telemach ubrzano nastavlja širiti najbržu optičku 10 Giga mrežu koja je danas prisutna u pet najvećih hrvatskih gradova – Zagrebu, Rijeci, Splitu, Zadru i Osijeku. Brzine koje Telemach omogućava korisnicima putem 10 Giga optičke mreže istovjetne su onima kakve uživaju građani Singapura, New Yorka i Ženeve.

„Kao organizator Wandercona, jako sam ponosan jer će već u prvoj godini održavanja na eventu sudjelovati preko 500 igrača iz cijele regije što će nam biti uvelike olakšano uz tehnološku podršku Telemacha kao glavnog tehničkog sponzora. Zahvaljujući 10 Giga optičkoj mreži sudionici će imati priliku gejmati na do sada nikad viđenim brzinama u Hrvatskoj što će im omogućiti i gejmersku prednost koja čini razliku i u odnosu na rezultat, ali i samo iskustvo gejmanja“, izjavio je Ivan Škojo, direktor Reroota i glavni izvršni producent Wandercona.

Optička infrastruktura otvara perspektivu brojnim granama gospodarstva koje svoj rast i razvoj vežu uz tehnološki napredak. Osim što podiže efikasnost i otpornost poslovanja te smanjuje troškove, optika pridonosi rastu BDP-a i posljedično rastu broja zaposlenih, a zbog svojih performansi upravo Telemachova 10 Giga optička mreža omogućuje najbolje korisničko iskustvo.