Techno dugo nije zvučao ovako dobro: Ivan Komlinović ima hit album, veliki party je u klubu DVA OSAM

Istaknuti techno DJ hrvatske i regionalne scene Ivan Komlinović predstavio je prvi album "Hit The Gate". Jedan od vodećih umjetnika u svom segmentu, čiji glazbeni stil nadilazi uobičajene žanrovske granice. Komlinovićeva tehnička vještina doprinosi dodatnoj dinamici njegova glazbena pristupa i ističe ga kao neizostavnog umjetnika na domaćoj i međunarodnoj sceni. Album "Hit the Gate" objavljen je krajem studenog prošle godine za izdavačku kuću PDV, a veliku promociju ovo izdanje doživjet će, kako i priliči, punokrvnim techno partyjem koji će se održati u subotu 11. siječnja 2025. u klubu DVA OSAM na Jabukovcu. Uz Ivana, na promociji će nastupiti njegovi kolege i suradnici Microslav, Luka Tralić Shot, Sessiondigger i Jan Kinčl.

DJ IVAN KOMLINOVIĆ Foto: PR

Na albumu se našlo 11 pjesama, koje je Komlinović pažljivo birao uz pomoć prijatelja i također iskusnog producenta i DJ-a Jana Kinčla. Komlinović je svoj debitantski album "Hit the Gate", nazvao ljubavnim pismom vremenu kada je rastao kao DJ. "U zadnjih petnaestak godina, moji glazbeni instinkti su počeli ići u smjeru povratka korijenima, kako bih sam na neki način detektirao gdje se nalazim glazbeno u odnosu na ono mjesto gdje bih želio biti. Stvari su znale izgledati konfuzno. U razgovoru s kolegama koji su imali ozbiljne kilometre u nogama, najčešće bih dobivao izjave poput: 'Sad je najbolje vrijeme za mjuzu. Nikad muzika nije zvučala ovako dobro…'. Naravno, da nisam ulazio u diskusije, ali moja percepcija je bila potpuno različita", ispričao je Ivan Komlinović. No upravo ga je taj osjećaj gurao prema naprijed, bio je ključan za stvaranje i odabir svih 11 traka koje su objavljene na albumu.

"Naime, smatrao sam veliku većinu glazbe koja je u to vrijeme izlazila nekako generičkom, neiskrenom, pretjerano ornamentiranom i preproduciranom. Uglavnom mi je tu falila ona gola, sirova ideja bez nepotrebnih dodataka čija svrha je da se svidi širem krugu, casual publike. Kad se taj switch u mojoj glavi upalio, počeo sam na drugačiji način programirati i aranžirati novu glazbu. Vrlo direktno, vrlo live… Ako primijetim da neki od elemenata makar malo 'smrdi' na populističku i uniformiranu estetiku, on ide van. Nije mu mjesto u ljubavnom pismu, zar ne? Po mom mišljenju, ono treba biti koncizno, lako razumljivo, osobno i iskreno", objasnio je Komlinović.

Album "Hit the Gate", vani je nepuna dva mjeseca i nije ostao nezamijećen, te je autoru zaradio i nekoliko nominacija za glazbene nagrade. Album se može naručiti na stranicama PDV-a.

Promocija albuma, već se ozbiljno zahuktala, Ivan Komlinović u klubu DVA OSAM, na adresi Jabukovac 28, očekuje brdo frendova i kolega, a otkrio nam je što možemo očekivati. "Planiram odraditi set samo sa svojom mjuzom i naglaskom na album. Ostatak lineupa (Microslav, Shot, Jan, Sessiondigger) ima svu moguću kreativnu slobodu i zapravo, jako sam znatiželjan kako će sve to izgledati. Ne očekujem tipičan techno party. Zapravo znam da neće biti", zaključio je Ivan Komlinović. Vidimo se u subotu 11. siječnja, u klubu DVA OSAM!

Informacije i ulaznice za party Ivana Komlinovića u DVA OSAM provjerite OVDJE.