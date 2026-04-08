Talijanski “beach club na moru”: Bellini Astor 36 stiže na Jadran

Za one koji vole plovidbu morem, Jadran nije samo mjesto za odmor nego način života. Duga ljeta provedena na Jadranu daju osjećaj potpune slobode. Dani počinju skokom u more i kavom na palubi, a završavaju večerama uz more u ugodnom društvu.

Ako toj slici dodate notu elegancije, udobnosti i nenadmašnog talijanskog dizajna, dobili ste Bellini Astor 36, novi premium talijanski lifestyle cruiser. Bellini Astor 36 na hrvatsko tržište dovodi Croatia Yachting, ekskluzivni zastupnik Bellinija za tržišta Hrvatske, Srbije i Crne Gore i pouzdani partner za vlasnike jahti. Hrvatskoj publici će ga po prvi put predstaviti na ovogodišnjem Dalmatia Boat Showu.

Prostor koji se otvara prema moru

Bellini, talijanski brend s izraženim dizajnerskim identitetom koji svoje korijene vuče iz šezdesetih godina prošlog stoljeća, vraća se na scenu s modernom interpretacijom svoje baštine i jasnim fokusom na dizajn, funkcionalnost i doživljaj prostora. Astor 36 je Bellinijev prvi model nove generacije, a razvijen je s idejom da brod bude prostor za udoban boravak i uživanje, a ne samo sredstvo za plovidbu.

Najprepoznatljiviji element jahte Bellini Astor 36 su bočne terase koje se spuštaju i otvaraju krmeni dio broda prema moru. U jednom potezu brod se pretvara u prostrani beach club, prostor za sunčanje, kupanje i druženje, koji u potpunosti koristi ono što Jadran nudi. Kretanje je jednostavno, prostor protočan, a boravak na moru postaje prirodan.

Quiet luxury

Dizajn prati istu logiku. Linije su čiste, proporcije uravnotežene, a svaki detalj ima svoju svrhu. Umjesto naglašene estetike, Bellini se oslanja na tihi luksuz koji se ne nameće, nego se osjeća kroz materijale, završnu obradu i atmosferu.

Tu filozofiju Bellini dodatno razvija kroz suradnje s umjetnicima i limitirane dizajnerske edicije, poput one s Danielom Arshamom, čime svoje modele pozicionira kao dizajnerske komade, a ne samo plovila.

Mogućnosti personalizacije dodatno naglašavaju ideju tihog luksuza. Astor 36 može se prilagoditi vlastitom stilu i načinu života, od odabira materijala do detalja koji čine razliku između dobrog i vrhunskog iskustva na moru. Ono što Bellini čini posebnim nije samo način na koji izgleda ili funkcionira, nego način na koji u Belliniju razmišlja o brodu.

Bogato nasljeđe

Bellinijeva priča počinje šezdesetih godina kada se brend proslavio izradom predivnih drvenih brodova. To znanje danas dobiva suvremenu interpretaciju. Savršena kombinacija iskustva i nove perspektive vidi se u svakom detalju, u ravnoteži između estetike i funkcije, u prostoru koji nije samo optimiziran, nego i pažljivo oblikovan.

U Bellinijevoj filozofiji dizajn nikada nije odvojen od funkcije. Jedno proizlazi iz drugog. Linije imaju smisao, materijali imaju svrhu, a rješenja su tu kako bi unaprijedila iskustvo boravka na moru. Bellinijeva posebnost leži upravo u toj preciznosti.

Danas luksuz nije samo u onome što posjedujemo, nego u tome koliko nam je jednostavno uživati u onome što posjedujemo. Bellini Astor 36 omogućuje upravo to, potpunu udobnost i potpunu uronjenost u Jadran, na način koji izgleda i funkcionira bolje nego ikad prije.

Pouzdan partner

Važan dio cijelog iskustva je i Croatia Yachting koji kao ovlašteni i ekskluzivni partner Bellinija za tržišta Hrvatske, Srbije i Crne Gore kupcima osigurava potpunu podršku. Od kupnje do dugoročne brige o plovilu, cijelo vlasničko iskustvo uz njih postaje jednostavno i pouzdano.

