Zrakoplov s više od 100 putnika srušio se nakon uzlijetanja u Havani

Zrakoplov Boeing 737 s više od 100 putnika srušio se ubrzo nakon polijetanja iz zračne luke Jose Marti u Havani, javlja CNN.

Zaposlenici zračne luke javljaju kako ima stradalih.

Zrakoplov je letio prema kubanskom gradu Holguinu. Spasilačke ekipe i vatrogasci su na mjestu nesreće. Uzrok nesreće zasad nije poznat.

Na fotografijama na društvenim mrežama vidi se oblak crnog dima u blizini zračne luke.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K