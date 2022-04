Predsjednik Zoran Milanović izjavio je u subotu u Livnu kako je Bosna i Hercegovina za Hrvatsku sigurnosno, emocionalno i državničko pitanje i da nema države koja toliko želi njezin ulazak u EU, te poručio kako će osobno angažirati da se tamošnje Hrvate posve politički ne porazi na sljedećim izborima.

"Nema države koja želi ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju koliko to želi Hrvatska. Iz sentimentalnih razloga i ako hoćete iz čisto sebičnih razloga jer, naime, sebičnost je na putu nacija važan element. Mnogo toga radim zato što je iz moje hrvatske predsjedničke pozicije to u interesu zajednice koju predstavljam'', rekao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović na svečenoj akademiji u povodu 30. obljetnice vojne akcije u kojoj su hrvatske postrojbe zaustavile proboj JNA i srpskih snaga koje su nastojale osvojiti Livno te presijeći Hrvatsku na dva dijela.



Na početku svog obraćanja predložio je domaćinu da se sljedeći put na ovakvim skupovima, nakon himne Bosne i Hercegovine i himne Republike Hrvatske, pusti i himna Europske unije, Oda radosti. "Pokažite tko ste i što ste i kamo stremite, kakvi su vaši ciljevi, planovi i ideje. Da su oni čisti, jasni i da nema nikakvih skrivenih agendi," rekao je Milanović.

Također se osvrnuo na ponudu za potpisivanjem pisma predsjednika istočnoeuropskih i srednjoeuropskih država kojim se tražilo da se Ukrajini odmah odobri status EU kandidatkinje te naglasio: "Ja kažem - može, ali ne bez BiH. Znam da će nakon ovoga moje ili naše ideje, motivi, porivi nekima biti sumnjivi, ali vjerujte mi da se za europsku BiH puno jače, puno šire diše u Zagrebu, nego u velikom dijelu Sarajeva. Nemojte to zaboraviti, nama je ovo važno. To je za nas sigurnosno, emocionalno pitanje. Budite jedinstveni u onoj mjeri u kojoj Hrvati u Hrvatskoj to ne mogu biti i možda i ne trebaju biti. Mi smo na sigurnom i tu svoju sigurnost prelijevamo vama kao dar srca, ne kao pozajmicu, nego nešto što nam je zajednički u interesu."

"Svaki euro u Hrvatskoj koji se nudi iz EU Hrvatskoj je euro koji moramo potrošiti da bismo dali veće plaće svojima učiteljima, profesorima i ljekarima, kao i pomogli vama jer vama takva Europa u ovakvoj konstelaciji ne pomaže, ona vam odmaže. Hrvatska nikada nije imala više mirnih, miroljubivih i efikasnih instrumenata na raspolaganju da pomogne ne samo Hrvatima u BiH, nego Srbima i Bošnjacima," istaknuo je predsjednik Milanović.

"Ovdje se prije 30 godina hrabrošću i vještinom rijetkih branila hrvatska Bosna i Hercegovina, europska Bosna i Hercegovina, pa na neki način - bez obzira na to što je već na snazi bilo Sarajevsko primirje - i hrvatska obala. To je nešto što Hrvatska ne može zaboraviti," rekao je Milanović te pozdravio prisutne koji su 1994./1995. godine vodili bitke. "To su ljudi koji su ovdje bili kada je bilo najteže i njima zahvalnost također dugujemo svi jer to je bio zajednički hrvatski napor”, poručio je.

"Sada vas ne čekaju bitke, čekaju vas dogovori, nije sve izgubljeno i učinit ću sve da ne bude sve izgubljeno, da vas predstavljaju ljudi koje vi birate jer demokratizam, utjerivanje demokracije silom, prolazi onako kako je prošao u Iraku, u Afganistanu, u Siriji, u svim onim državama i društvima koje nisu u ovom trenutku spremne za neke stvari. Ne možeš preskakati neke stvari u razvoju, jer to nije dobro za tebe. Bosna je imala rat i Hrvatska je imala rat, neke stvari ne mogu preko noći. Da nije bilo rata, Hrvatska bi bila jedna od najrazvijenijih novih članica EU. Tu smo gdje jesmo, dovoljno jaki da vam pomognemo, dovoljno jaki da poštujemo druge! Živjela europska Bosna i Hercegovina," zaključio je Milanović.

Po njegovu tumačenju, da Hrvatska i BiH nisu imale embargo na naoružanje, te da su imale dostupnost naoružanja kakvo danas ima Ukrajina ne bi se dogodio pad Vukovara.

''Da smo imali kao što danas ima Ukrajina, Vukovar ne bi pao. Tenkovi ne bi prešli Dunav“, rekao je.

Švedska ministrica o prijetnjama Rusije: "Sigurnosno stanje drastično se promijenilo"

Srpski ministri blokiraju sankcije Moskvi, Dodik želi jaču suradnju s Rusima: "To bi za našu privredu bila velika stvar"

Predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović rekao je kako neće uspjeti pokušaji podjele Hrvata u BiH, te da će se očuvati načela iz ustava BiH za koje su se borili branitelji.

''Nismo, niti ćemo popustiti da iz ustava nestane konstitutivnost, jednakopravnost i suverenost“, rekao je. Dodao je kako će BiH biti domovina hrvatskog naroda.