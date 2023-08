FOTO Zlatni retriver maskiran u lava: Zoološki vrt optužen da mulja svoje posjetitelje

Ovoga tjedna po lokalnim kineskim portalima i društvenim mrežama počele su se širiti glasine da je kineski zoološki vrt pokušao posjetiteljima "prodati" čovjeka u odijelu kao sunčanog medvjeda. Zoološki vrt demantirao je optužbe, a medvjed zaista može stajati u takvom čovjekolikom položaju u kojem je ulovljen na objavljenim slikama.

Chinese zoo swears Sun bears are real, not humans in a costume: https://t.co/B8tIIXNg3L Hangzhou Zoo accused of 'faking bears' due to upright stance. Sun bears are the smallest bear species in the world, are generally the size of a large dog. #China #Animals pic.twitter.com/Bti7KKeh3a