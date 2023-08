Potresna svjedočanstva branitelja: "Rat je najgore što se može dogoditi čovjeku. To su užasne scene, emocije"

"Rat je najgore što se može dogoditi živom čovjeku, vi možete stradati u poplavi i potresu, ali to su prirodne nepogode. Rat nije priroda, rat je neprirodna pojava, morate ratovati, morate savladati protivnika, ako vi njega nećete, on će vas", rekao je Bruno Milin.

Ovakve riječi može izgovoriti samo čovjek koji rat poznaje u srž, a ratni zapovjednik Bruno Milin iz Zadra jedan je od njih.

Oluja je kruna njegovog petogodišnjeg ratnog puta tijekom kojeg je kroz topničku diviziju vodio gotovo pet tisuća ljudi. 28 godina kasnije, u glavi je svaki detalj prisutan.



"Mi smo zapovijed dobili trećeg, a četvrtog je počela operacija u pet sati. Ja sam dobio zadatak da gađam vojne ciljeve u Kninu. Imao sam zadatak onesposobiti glavni štab vojske, gdje su bili Mile Martić i general Mrkšić.

Zatim zapovjedništvo kninskog korpusa u vojarni Slavko Rodić. Zatim njihov protuzračni i proturaketni sustav koji je bio razmješten u vojarni Senjak, centar veze i glavno komunikacijsko središte repetitor na Promini", prisjetio je zapovjednik 20. topničkog divizijuna ZP Split.

Svi ciljevi odrađeni su u rekordnom roku. "I to traje 30 minuta, paljbena priprema. I poslije onda se gađa po zahtjevu postrojbi koja izvode napadna djelovanja poglavito na glavnom smjeru napada gdje su probijale 4. i 7. gardijska brigada.



Vi nemate njihovo zapovjedništvo, nema im tko zapovijedati. Veza im je u prekidu, nemaju veze s postrojbama, kninski se korpus raspao, ne postoji - i vi u početku stječete golemu prednost nad protivnikom", nastavio je Milin.



Dalje je sve bilo rutinski. Dok se na kninskoj tvrđavi podizao hrvatski stijeg, oni su nastavili dalje da izbiju na granicu s BiH. Svaka je obljetnica, kaže, novo proživljavanje i dana ponosa i slave. A nekada i tuge.



"Nekada ste ushićeni, kad su obljetnice, sve se vrati, onda se relaksira, ali s time živite.



Netko to može bolje podnijeti, netko ne može i onda dođete u situaciju da čovjek koji je proživio Domovinski rat, ratnik, dođe u teške životne prilike i onda se desi da sam sebi oduzme život, a takvih je preko 3500", objasnio je.



No zbog čega je sretan jest činjenica da je na cijelom ratnom putu imao samo jednog izgubljenog vojnika. Ali dodaje, jedan previše.



"To vas strese, poginulog morate vratiti roditeljima, to su užasne scene, emocije. To razara čovjeka. Rat je takva igra da se čovjek očvrsne, pretvara u kamen", opisao je Milin.

A goli kamen bilo je okruženje u kojem su riječke Ajkule provele četiri godine. S položaja na Velebitu jedva su čekali krenuti.



Ratne se priče prepričavaju prilikom svakog susreta, a onaj glavni moment zauvijek je urezan u sjećanje.



"To se ne može zaboraviti. Negdje oko 10 do 5 na položaju, to se ne može zaboravit, već su bile domoljubne pjesme. Rekao sam svima: 'Spremite se, ovaj put se zbilja ide na oslobađanje većinskog dijela Hrvatske'", prisjetio se pripadnik specijalne policije Ajkule Tomislav Čelik.



"Za nas, hrvatske branitelje koji smo proveli mnogo godina na Velebitu, sama Oluja je nešto što nikada nećemo zaboraviti", nadovezao se Perica Prpić iz jedinice specijalne policije Ajkula.



I spustili su se s Velebita i naletjeli na otpor. Bilo je gubitaka, a ljude neće, niti ne mogu zaboraviti.



"Uvijek se moramo spomenuti naših dječaka koji su poginuli. Pamtimo samo lijepe stvari i one ružne nakon pet minuta pretvorimo u lijepe.



Ono što pamtim najviše - došli smo u Gospić. Dočekao nas je grad, bili smo kao partizani kad su im bacali cvijeće i dočekali ih, ljudi razgrlili i ljubili", ispričao je Željko Petrcol.

To su i zaslužili i tada i danas jer su svojim herojstvom Hrvatsku zauvijek oslobodili od okupatora.

