Većina zemalja članica slaže se s nastavkom financijske i vojne pomoći Ukrajini, točnije 26 zemalja je za, dok se Mađarska s time ne slaže. I ovaj će put tako, kaže Jasmina Bojić, biti donesen zaključak kojim se izražava potpora 26 zemalja članici, a ne Eurospkog vijeća u cjelini.

Jasmina Bojić

Na dnevnom je redu i izuzetno važna tema zajedničke europske obrane. Jučer je predstavljena Bijela knjiga, koja predviđa velika ulaganja u europsku obranu. Govori se o iznosima od 600 i 700 milijardi eura.

"Zemlje članice slažu se da Europu treba naoružavati s obzirom na krizni trenutak u kojem se nalazimo, ali postoje prijepori oko toga koliko i kako se treba zajednički zaduživati", objasnila je Jasmina Bojić.

Premijer odgovorio Srbiji

Andrej Plenković

Na samitu je i hrvatski predsjednik Vlade Andrej Plenković. Po dolasku u Bruxelles premijer je komentirao izuzetno burne reakcije Srbije, nakon što je Hrvatska potpisala Deklaraciju o obrambenoj suradnji između Hrvatske, Albanije i Kosova. U Srbiji tu deklaraciju nazivaju provokacijom i opasnom vojnom-sigurnosnom igrom.

"Ja se nadam da će barem netko uzeti pet minuta pa da pročita taj tekst. To su uobičajeni sporazumi na razini ministara kada se radi suradnja. On nije nikakvog neprijateljskog karaktera. Tako da ja razumijem da se treba sada tražiti probleme negdje dalje, ali u ovom tekstu ih nema i Hrvatska i ove dvije zemlje su to donijele na temelju svojih odluka i svojih procjena i za to ne trebaju nikoga pitati, ni Srbiju, a ni NATO", odgovorio je premijer Plenković.

Jasmina Bojić

