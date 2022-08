Ozlijeđena kornjača na pruzi u ponedjeljak je na nekoliko sati prekinula željeznički promet na istoku Engleske, priopćila je željeznica Great Anglia.

"Zbog životinje na pruzi u Harling Roadu, na istoku, promet je prekinut i vlakovi koji prolaze kroz tu stanicu možda će biti otkazani ili će kasniti", objavila je oko podneva Greater Anglia.

"Na pruzi u smjeru Norwicha je orijaška kornjača. Još je živa, ali je ozlijeđena", objavila je na Twitteru putnica Diane Akers, uz fotografiju kornjače koja se izvukla iz oklopa.

@greateranglia There is a giant tortoise on the line past Eccles Road going away from Norwich it’s still alive but injured pic.twitter.com/jxX14Nx60P