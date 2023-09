VIDEO Zelenski stigao u posjet Kanadi, traži dodatnu podršku u ratu protiv Rusije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Kanadu, nakon sastanka s američkim predsjednikom Joeom Bidenom u Washingtonu koji je obećao novu vojnu pomoć Ukrajini od 325 milijuna dolara.

Zelenski je u Kanadu sa suprugom Olenom stigao prvi put od početka ruske invazije. Kanadski premijer Justin Trudeau dočekao je ukrajinskog predsjednika u zračnoj luci u Ottawi.

⚡ Zelensky arrives in Ottawa, greeted by PM Trudeau.



President Volodymyr Zelensky arrives to Ottawa late on Sept. 21 for his first official visit to Canada since Russia launched a full-scale invasion in February 2022.



Video: Maria Drutska/X pic.twitter.com/gkzPYHfOkc