Stručnjaci upozoravaju: Ovo nipošto ne smijete učiniti ako vidite da se netko utapa

U novu godinu ušli smo s poražavajućim brojkama u crnoj statistici. Od početka godine u Hrvatskoj je zabilježeno već 16 slučajeva utapanja, dok je u posljednjih deset godina život na ovaj način izgubilo više od 800 ljudi. Povodom Svjetskog dana prevencije utapanja, Hrvatski crveni križ na osječkoj je Kopiki organizirao akciju s ciljem podizanja svijesti o sigurnosti na kupalištima.

"Danas na Kopiki, na ovom novom uređenom kupalištu, želimo ukazati na stvarne uzroke utapanja, na koji način osobe mogu pomoći nekome tko je u nevolji i da na taj način podignemo razinu svijesti o sigurnosti na kupalištima", poručila je Silvana Radovanović iz Hrvatskog crvenog križa u javljanju za Dnevnik Nove TV.

Tin Kovačić i Silvana Radovanović - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Spasioci su na terenu praktično prikazali kako izgledaju ključne sekunde i reakcija prilikom spašavanja života.

"Spasioci pokazuju na koji način oni djeluju na kupalištu ukoliko se osoba utapa ili je u nevolji. Spasilac skače, prilazi osobi i nakon toga je sigurno izvlači na površinu, to jest pri rubu bazena. Ukoliko je osoba u nesvijesti, kreće odmah s pružanjem prve pomoći, reanimacijom i masažom srca", objasnila je Radovanović.

Iako se nesreće događaju i na moru i na bazenima, Radovanović naglašava kako su rijeke i jezera ipak najveća opasnost te da među njima postoje jasne razlike.

"Pa najveća opasnost su rijeke i jezera. Na moru puno manje se dešavaju zato što naše more nije tipa oceana sa strujama i velikim valovima. Na rijekama i jezerima najveći su problemi to da su jako hladna, nagle promjene temperature", upozorila je.

Govoreći o tome kako pomoći sebi, a kako drugima, Radovanović je poslala izuzetno važne upute kojih se svi kupači moraju strogo pridržavati.

"Ukoliko ste vi u nevolji, recimo imamo grč i to, panika nikako ne dolazi u obzir. Moramo se smiriti, opustiti se na leđima i mahati jednom rukom za pomoć da bi privukli pažnju spasioca ili nekih drugih kupača", rekla je.

Tin Kovačić i Silvana Radovanović - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

S druge strane, ako primijetite da je netko drugi u opasnosti, postupak spašavanja zahtijeva promišljenost jer izravan pritisak može završiti kobno za obje osobe.

"Ukoliko je netko drugi u nevolji, nikako odmah skakati, nikako prilaziti osobi jer se ona bori za život, ona ima izuzetnu snagu i može ugroziti i vaš život. Znači, moramo dodati neku plutaču, neki plutajući predmet - da li je to luftić, lopta... Tek onda kada se osoba primi za nešto tako sigurno i to jest bude iznad vode, onda se s njom može komunicirati i puno je lakše onda spasiti", zaključila je Silvana Radovanović.

Tin Kovačić i Silvana Radovanović - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Stručnjaci stoga apeliraju na sve građane da se drže ovih izuzetno ozbiljnih savjeta i pripaze na kupalištima, jer je granica između ljetnog uživanja i opasnosti po život iznimno tanka.