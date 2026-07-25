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CRNI NIZ

Stručnjaci upozoravaju: Ovo nipošto ne smijete učiniti ako vidite da se netko utapa

PišeDNEVNIK.hr, Tin Kovačić, 25. srpnja 2026. @ 20:12 komentari
Tin Kovačić i Silvana Radovanović - 2
Tin Kovačić i Silvana Radovanović - 2 Foto: Dnevnik Nove TV
Hrvatska i ovih ljetnih mjeseci, nažalost, bilježi velik broj utapanja! U proteklih 12 godina bilo ih je više od 800. Zbog takvih tragičnih slučajeva: hrvatski Crveni križ organizirao je akciju na osječkoj Kopiki.
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