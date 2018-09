Snažna oluja Zorba pogodila je u subotu Pylos i Methoni na jugu Grčke gdje je nestalo struje i otkazani su trajekti. Oluja je izravno povezana s rijetkom pojavom medicanea - mediteranskog uragana.

Trajekti su zaustavljeni između Pireja i dijelova otočja Cikladi, poput Mikonosa i Santorinija, kao i nekih otoka u skupini Dodekanez, Roda i Kosa.

Izvješća govore o velikim valovima i jakom vjetru, ali zasad nema ozlijeđenih. Stanovnicima je savjetovano da ostanu u zatvorenom.

Oluja bi kroz sljedećih 48 sati mogla pogoditi Atenu, te se potom pomicati prema sjeveroistoku, a meteorolozi se nadaju da će pomicanjem slabiti te da će se vremenski uvjeti do nedjelje navečer popraviti.

Zorba je posljedica Medicanea, prvog uragana u povijesti Mediterana.

Jučer je DHMZ izdao upozorenje za Medicane, koji će prema prognozama zahvatiti južne dijelove Italije, zatim neke dijelove Grčke i Turske.

Maksimalna brzina vjetra predviđa se oko 120 km/h, a na obalu južne Grčke i Turske mogao bi donijeti veću količinu oborine te uzrokovati bujične poplave i visoke valove na moru, navodi DHMZ u priopćenju.

Medicane su relativno rijetke meteorološke pojave koje nastaju u Sredozemnom moru. Prosječno se pojavljuju 3 puta u 2 godine. Većina nastalih sustava pritom ostaje pri ili ispod jačine tropske oluje, no ponekad se može dogoditi da neke oluje dostignu i kategoriju 1 na ljestvici jačine uragana.

Za nastanak medicanea potrebna je topla morska površina, od 15 do 26 °C, zbog čega je idealno vrijeme za njihov nastanak kraj ljeta i početak jeseni, visoka temperatura zraka te iznenadni prodor hladnijeg zraka da bi se razvila nestabilnost iz koje bi se dalje razvio sustav oluja pa naposljetku i medicane.

Prosječne veličine takvih sustava kreću se od 70 km do 300 km, njihov životni vijek je od 6 sati do otprilike 5 dana, a brzina vjetra u medicaneu može doseći i 140 km/h.

Na satelitskim snimkama mogu se prepoznati kao oblačni sustavi s 'okom', slično kao i kod uragana, no sustavi su bitno drugačiji po svom nastanku, navodi se u priopćenju DHMZ-a.

(Hina)

