Jedinice vojne policije pripremaju se za raspoređivanje u američkom Minneapolisu nakon što su tisuće prosvjednika izašle diljem SAD-a izašle na ulice zbog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda kojeg je usmrtio policajac.

Američko Ministarstvo obrane naložilo je vojsci da pripremi aktivne jedinice vojne policije za raspoređivanje u Minneapolis zbog prosvjeda koji su se proširili zemljom nakon smrti Afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu, piše The New York Times.

Dužnosnici su izjavili da je vojska izdala naredbe da se počne se pripremama za raspoređivanje jedinica vojne policije iz nekoliko vojnih baza širom zemlje. Naredbe su stigle na zahtjev predsjednika Donalda Trumpa koji, tvrde američki dužnosnici, traži način kako reagirati na nasilne prosvjede koji su izbili u desecima gradova u SAD-u.

Nacionalna garda u Minnesoti

Prosvjedi su nastavljeni i nakon uhićenja Dereka Chauvina, bivšeg policajca u Minneapolisu koji klečao na Floydovu vratu sve dok ovaj nije izgubio svijest. Chauvin je optužen za ubojstvo trećeg stupnja.

Jedinice Nacionalne garde već su aktivne u Minnesoti i nekim drugim gradovima kao odgovor na standardno rješavanje građanskih nemira unutar zemlje, ali raspoređivanje vojnih policijskih jedinica bio bi žustar odgovor na aktualnu situaciju, kažu neki američki dužnosnici.

Prosvjedi u Minneapolisu - 3 (Foto: Afp)

Jedinice vojne policije korištene su 1992. za vrijeme nemira u Los Angelesu koju su nastali nakon oslobađajuće presude četvorici časnika koji su sudjelovali u premlaćivanju Rodneya Kinga, piše The New York Times.

Guverner Minnesote Tim Walz rekao je da se država priprema za nove prosvjede i da su prosvjedi prerasli u ''potpuni kaos". Nije isključio prihvaćanje pomoći savezne vojske, iako je to nazvao ekstremnim korakom. Potez "pripremiti se za raspoređivanje" ne znači da će se jedinice aktivirati, rekli su dužnosnici, već je to prvi korak ka tome, piše The New York Times.