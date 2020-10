Mlada djevojka spašena je u utorak u dramatičnoj akciji prebacivanja s terase na terasu, a još dvije osobe su evakuirane, zbog požara koji je izbio na najgornjem katu desetokatnice u beogradskom kvartu Dorćol.

Videosnimke objavljene na društvenim mrežama i portalima beogradskih medija svjedoče o pothvatu nekolicine ljudi, među kojima je jedan mladić - radnik na susjednoj zgradi - s kolegama uspio, vezan konopcima i sajlama, prebaciti djevojku s terase zapaljenog stana na 10. katu na terasu ispod, na 9. katu.

Heroji godine su momci su dotrčali sa obližnjeg gradilišta i spasili devojku iz stana koji je zahvatio požar. 👏 pic.twitter.com/hcs1yyH1Mp — TvitiTi (@TweetieTi) October 27, 2020

Uzrok požara se još ne zna jer se očevid očekuje nakon što vatrogasci u potpunosti stave požarište pod kontrolu, a policija je priopćila da su evakuirane tri osobe, od kojih je jedna s teškim opeklinama prevezena na Kliniku za opekline i plastičnu kirurgiju.

Nova.rs odmah je razgovarala s mladićima koji su bez razmišljanja priskočili u pomoć.

"Nismo mogli u njen stan pa nam je susjed otvorio svoja vrata. Djevojka je vikala 'gorim, gorim, spasite me'. Moji su me vezali, držali me. Djevojka se uhvatila za ogradu, skočila. Ja sam je uhvatio i spustili smo je na terasu", rekao je mladić.

"Ona je odradila pola posla, bila je prisebna", dodao je beogradski heroj. Kazao je da se osjeća super što je djevojka živa. Kad ju je spustio, rekao je da je preživjela.

"Pored svih onih bolova, ona se nasmijala", zaključio je mladić.

Kurir piše kako je djevojka zadobila teške opekline.

Interveniralo je 26 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila.