Mjesecima već slušamo o Brexitu. Najčešće gledamo prizore iz parlamenta kako urlaju jedni na druge koristeći sve teži rječnik. Kako će ova priča završiti, ne zna se. Reporterka Sanja Vištica u Londonu je već uočila prve posljedice odlaska Britanije iz Unije.

Naijzglednije je da će Velika Britanija napustiti Europsku uniju 31. listopada bez dogovora. Britanski premijer Boris Johnson obećao je u utorak da će "vrlo skoro" uputiti Bruxellesu nove prijedloge, ne navodeći kako planira riješiti problem irske granice. Posljedice Brexita, građani već osjete. Iz Londona se javila reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Već je počelo. Danas mi je i jedan taksist rekao da njegov sin sad odlazi u Kanadu jer ovdje ne vidi budućnost. Još jedan primjer je i sin moje gošće, gospođe Nataše koja ovdje živi već 20 godina. Gospođo Nataša, kako to da se vaš sin odlučio na taj korak? Ipak ovdje ima vas, dobra sveučilišta...

Odlučio se jer je Brexit izglasan kad je on imao 16 godina i to ga je stvarno pogodilo i stvarno mu je promijenilo tok života, htio se baviti nečim drugim, ali nakon Brexita ljudi su mu počeli govoriti da se vrati otkud je došao. Na što bi on rekao "idem u kuću, jer od tuda sam došao" jer je on rođen u Londonu. Rekao je da mu se naprosto više ne sviđa država u kojoj živi i da ne želi tu studirati, prijavio se u Amsterdamu i srećom, kao hrvatski državljanin ima bolje uvjete u Amsterdamu nego kao britanski.

Koliko je Brexit imao utjecaja na svakodnevni život, na cijene hrane, stanarina, nekretnina?

Imam prijatelja koji su kupili više francuskih vina jer ne znaju kako će dostavni lanci funkcionirati. Ja moram piti lijek za štitnjaču i otišla sam pitati liječnika, a oni su rekli da naručim za šest mjeseci, što inače ne daju, ali sad zbog neizvjesne situacije su dali da ljudi naruče lijekove ranije. Stanarine su narasle jer su cijene nekretnina pale. Cijene hrane su više nego prije par godina, vjerojatno jer je funta nešto slabija tako da...

Koliko je sve to promijenilo Engleze?

Rekla bih da su sad stvarno dobili svoje ustaše i partizane. Prvi put u svojih 20 godina ovdje vidim da je društvo stvarno podijeljeno. Imam prijatelje koji su prestali ići na obiteljske ručkove jer se razgovara o politici što je isto relativno neobično. Ljudi su ovdje... Nije bilo pristojno razgovarati, pogotovo s ljudima koje ne znate, o svojim političkim stavovima. Ali unutar obitelji se stvarno dogodilo da su ljudi prestali hodati jedni drugima na ručkove jer se užnasno svađaju. Ta podjela se ne smanjuje, to pokazuju i rezultati. Naprosto se situacija ne mijenja i ne pomaže ovo što se ne možemo dogovoriti kako dalje i što će se dogoditi.

Planirate li ostati ovdje?

Još neko vrijeme, da. Još si moram malo zaraditi za penziju, a onda ćemo vidjeti.

