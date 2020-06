Iako nešto mirniji nego posljednjih dana, u SAD-u se nastavljaju prosvjedi.

Diljem SAD-a prosvjedi i dalje traju, devet dana nakon smrti Georgea Floyda. No CNN piše kako su mirniji, s manje nasilja nego prethodnih dana. Prosvjednici su na ulicama Atlante, New Yorka, Washingtona, Seattlea. Sukoba s policijom bilo je u New Yorku, ali vlasti kažu da je manje nemira.

Crkva ispred koje se s Biblijom prje nekoliko dana slikao Donald Trump zatvorila se zbog prosvjednika, prvi put nakon 11. rujna.

Policija u New Orelansu noćas je na prosvjednike bacala suzavac.

Escalation and confrontation hurts us all. NOPD is committed to respectful protection of our residents’ First Amendment rights. However, tonight we were compelled to deploy gas on the CCC in response to escalating, physical confrontation with our officers. — NOPD (@NOPDNews) June 4, 2020

Policija u Atlanti uhitila je 43 ljudi. U San Diegu će 200 pripadnika Nacionalne garde pomagati policiji kako bi se spriječila pljačka.

200 members of the @CaArmyGuard are in the county following a request from @SDSheriff Gore. They will work alongside law enforcement providing security to critical infrastructures (public buildings, courthouses, power grids, etc.) during the protests to prevent looting & arson. — San Diego Sheriff (@SDSheriff) June 4, 2020

Nove, ozbiljnije optužnice protiv četvorice policajaca

Četvorica policajaca uključena u smrt Georgea Floyda suočavaju se s novim optužnicama. Policajac koji mu je stiskao vrat gotovo devet minuta optužen je za ubojstvo drugog stupnja, umjesto za ubojstvo trećeg stupnja, kao dosad. Za ubojstvo drugog stupnja kazna je veća. Ostala trojica optužena su za pomaganje u ubojstvu drugog stupnja.

"Trump nas želi podijeliti"

Bivši američki ministar obrane James Mattis osudio je ponašanje američkog predsjednika Donalda Trumpa u krizi izazvanoj brutalnim policijskim ubojstvom Afroamerikanca te ga je optužio za poticanje podjela i zloupotrebu ovlasti.

Rekao je također kako je "ljut i ogorčen" zbog Trumpova ponašanja u nastaloj krizi.

U brzom odgovoru na optužbe koji je uslijedio američki predsjednik kazao je za svoga bivšeg bliskog suradnika kako je "precijenjeni general" te da mu je drago što je napustio mjesto ministra obrane.

Mattis je 2018. dao ostavku nakon što je Trump odlučio povući američke snage iz Sirije.

Springsteen: "SAD se nalazi u plamenu i kaosu"

Američki glazbenik Bruce Springsteen iskoristio je priliku u radijskoj emisiji Sirius XM, u kojoj je bio gostujući DJ, kako bi oštro kritizirao odgovor Bijele kuće na policijsko nasilje i pandemiju koronavirusa.

Sedamdesetogodišnja rock-zvijezda poručila je da se SAD nalazi "u plamenu i kaosu" nakon, kako je rekao, "mlakog i bezosjećajnog odgovora" na umrle od COVID-19 i rasnu nepravdu, objavio je Variety.