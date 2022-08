Snažno nevrijeme popraćeno grmljavinom pogodilo je Floridu prošlu srijedu u poslijepodnevnim satima.

Na društvenim mrežama osvanule su nesvakidašnje snimke snažnog nevremena na Floridi. Jako grmljavinsko nevrijeme formiralo je vodene pljuskove, poznatije i kao "tornado iznad vode", piše NDTV.

What a massive waterspout tornado caught in Destin Florida on Tuesday. Amazing: pic.twitter.com/QuIiirAuRE