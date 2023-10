"Upomoć, oteo me moj automobil!" vikao je muškarac prije nego što se zabio u policijski kombi

Brian Morrison, 53-godišnjak iz Glasgowa, vraćao se kući s posla kada je njegov potpuno novi automobil MG ZS EV "zaglavio" pri brzini od 50 km/h. Automobil je imao "katastrofalan kvar", zbog kojeg vozač uopće nije mogao upravljati vozilom. Srećom, rekao je za BBC, incident se dogodio poslije 22 sata u nedjelju navečer, kada na cestama nije bilo prometno.

"Shvatio sam da nešto nije u redu kada sam došao do kružnog toka i krenuo usporiti, a automobil to nije učinio. Možda 50 km/h ne zvuči jako brzo, ali kada nemate kontrolu nad brzinom i potpuno ste zaglavljeni unutra, to je zastrašujuće", ispričao je Brian.

Prvo je nazvao svoju suprugu, a ona mu je rekla da nazove policiju.

"Automobil je sam vozio, ništa nisam mogao učiniti. Kada sam nazvao policiju, poslali su pomoć, ali nisu imali pojma što učiniti", objasnio je muškarac.

Ubrzo su stigla tri policijska vozila koja su se vozila ispred njegova automobila.

"Policija me u vožnji pitala jesam li dobro, a ja sam vikao 'ne, nisam, ne mogu stati'. Policija me zamolila da im bacim svoj ključ kroz prozor, a onda sam pokušao na silu ugasiti motor. Nažalost, ništa nije moglo zaustaviti automobil", prepričao je Brian.

Policija je bila prisiljena zaustaviti odbjegli automobil dopuštajući mu da se polako zabije u njihov policijski kombi.

"Automobil se kretao prilično sporo i policajci su ga kontrolirano zaustavili uz pomoć policijskog vozila. Niti na jednom vozilu nije bilo veće štete", rekao je glasnogovornik škotske policije.

Osiguravajuća kuća navela je da istražuje incident, kojeg su "shvatili vrlo ozbiljno".