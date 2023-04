Connor Sturgeon (23) je u ponedjeljak ubio svojih pet kolega s posla u Old National banci u Louisvilleu, a još ih je devet ranio. Svi su prevezeni u bolnicu.

Zaposlenik u banci u Louisvilleu je u ponedjeljak ubio petero kolega i ranio još njih devet na radnom mjestu. Cijeli napad je prenosio uživo na društvenim mrežama.

Tamošnja policija je priopćila da je i sam napadač preminuo na licu mjesta, ali još nije jasno je li ga savladala policija ili se sam upucao.

Dao djeci da si pišu osmrtnice: Profesor šokirao roditelje pa dobio otkaz

Riječ je o 23-godišnjem Connoru Sturgeonu koji je u Old National banci radio kao pripravnik od 2018. godine, a od 2022. godine je kao stalni zaposlenik. Prema povjerljivim izvorima iz policije, napadač je navodno trebao dobiti otkaz, piše Reuters.

Stradali su Joshua Barrick (40), Deana Eckert (57), Thomas Elliott (63), Julijana Farmer (45) i James Tutt (64), a među ranjenima su i dva policajca.

Muž i žena umrli nakon što su jeli najotrovniju ribu na svijetu: Ima je i u Jadranu

Jedan policajac i još dvije žrtve su u kritičnom stanju te su s ostalima prevezeni u bolnicu Sveučilišta u Louisvilleu.

Guverner Kentuckyja Andy Beshear je u suzama u poslijepodnevnom obraćanju medijima rekao da je poznavao neke od žrtava, uključujući Elliota, višeg potpredsjednika banke.

Today is a tragedy. Louisville and the entire commonwealth are mourning and we call on everyone to share the love, support and compassion this community desperately needs right now. 1/3 — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) April 10, 2023

"Naučio me kako pomoći u izgradnji moje odvjetničke karijere, pomogao mi je da postanem guverner, dao mi je savjete kako biti dobar otac. Jedan od ljudi s kojima sam najviše razgovarao.", rekao je Beshear.

"Ovo je bio ciljani zločin zlog nasilja", rekao je novinarima Craig Greenberg, gradonačelnik Louisvillea, grada od 625.000 stanovnika.

As this difficult day comes to an end, I’m sad to say that we have lost another life to today’s horrific shooting. Deana Eckert has passed away. Please join Rachel and me in praying for peace and comfort for her and her family. https://t.co/PxHPGqZkNw — Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) April 11, 2023

Američki predsjednik Joe Biden je izrazio žaljenje na svom Twitter profilu. "Koliko još Amerikanaca mora umrijeti prije nego republikanci u Kongresu počnu djelovati kako bi zaštitili našu zajednice?", kazao je Biden.

Once again, our nation mourns after a senseless act of gun violence – Jill and I pray for the lives lost and impacted by today's shooting.



Too many Americans are paying for the price of inaction with their lives.



When will Republicans in Congress act to protect our communities? — President Biden (@POTUS) April 10, 2023

U SAD-u je samo ove godine preminulo 146 osoba koje su bile žrtve masovne pucnjave.