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Trump u jeku pregovora u Švicarskoj zaprijetio: "Udarit ćemo vrlo snažno!"

Piše Hina, J. M., 21. lipnja 2026. @ 16:18 komentari
Donald Trump - 3
Donald Trump - 3 Foto: AFP
Pregovore u Švicarskoj zasjenili su novi napadi u Libanonu, na koje se osvrnuo i američki predsjednik.
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