Trump u jeku pregovora u Švicarskoj zaprijetio: "Udarit ćemo vrlo snažno!"

Američki predsjednik zaprijetio je Iranu, dok njegovi izaslanici u Švicarskoj započinju pregovore s iranskom stranu o dugoročnom mirovinskom sporazumu.

Donald Trump poručio je da će "vrlo snažno napasti", ako Iran ne zaustavi skupinu Hezbolah.

"Iran mora odmah zaustaviti svoje skupo plaćene SAVEZNIKE u Libanonu koji stvaraju probleme. Ako to ne učine, ponovno ćemo vrlo snažno udariti Iran, baš kao što smo učinili prošlog tjedna, samo još jače!!!", poručio je Trump na Truth Socialu.

Trump prijeti Iranu Foto: Screenshot

Dok on prijeti, potpredsjednik SAD-a J. D. Vance i iranski predstavnici započeli su s razgovorima u švicarskom planinskom ljetovalištu Bürgenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna.

Ministarstvo vanjskih poslova Katra, koji uz Pakistan posreduje u pregovorima između zaraćenih zemalja, objavilo je početak pregovora. Glasnogovornik ministarstva rekao je da je u tijeku početni sastanak na visokoj razini na kojem sudjeluju predstavnici SAD-a i Irana, kao i delegacije Pakistana i Katara.

Pregovori u sjeni novih napada u Libanonu

Razgovore su zasjenila izvješća o novim sukobima između izraelskih snaga i militantne skupine Hezbolaha u Libanonu unatoč primirju.

Iransko ministarstvo odbacuje velika očekivanja od razgovora. U razgovoru za državnu televiziju IRIB, glasnogovornik ministarstva Ismail Bagej rekao je da nema planova da razgovori traju duže od jednog dana.

Bagej je rekao da će razgovori započeti bilateralnim sastancima između iranskih predstavnika i pakistansko-katarske delegacije, nakon čega će u popodnevnim satima uslijediti razgovori s američkom delegacijom.

Planirane su i radne skupine na stručnoj razini, rekao je, dodajući da bi se trbale baviti odmrzavanjem iranskih bankovnih računa i mogućem ublažavanju sankcija.

Nije jasno hoće li se i ovi razgovori prekinuti nakon jednog dana ili će se oni voditi neovisno o političkim pregovorima. Naser Hemati, guverner iranske središnje banke, također je otputovao u Švicarsku.

Prema uvjetima okvirnog sporazuma između Washingtona i Teherana, konačni dogovor o iranskom nuklearnom programu treba se postići u roku od 60 dana.

Međutim, primirje se već čini vrlo krhkim, a iranska je vojska u subotu objavila da ponovno zatvara Hormuški tjesnac za sve brodove kao odgovor na kršenja primirja u Libanonu.

Trump je u međuvremenu zaprijetio uvođenjem američke pristojbe za tranzit tim vitalnim plovnim putem ako se dogovor ne postigne u roku od 60 dana.

Uoči odlaska, Vance je novinarima rekao: "Mislim i nadam se da ćemo postići napredak po pitanju nuklearnog programa, napredak po pitanju primirja u Libanonu."

Dodao je da su američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner već u Švicarskoj te da očekuje da će u zemlji provesti najviše dva dana.

Očekuje se da će u iranskoj delegaciji biti ​​predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i ministar vanjskih poslova Abas Arakči. Nazočit će i pakistanski premijer Šehbaz Šarif.

Prvi krug pregovora bio je zakazan za petak, ali je otkazan nakon obnove sukoba u Libanonu.