VIDEO Zaglavio joj se rep: "Sirena" se gotovo utopila pred prestravljenom djecom

Dobar trening i mirnoća u iznimno stresnoj situaciji bili su ključni za Gabrielu koja se prošle subote gotovo utopila na poslu.

U trgovačkom centru Randburg u Južnoafričkoj republici Gabrijela u velikom akvariju glumi sirenu i zabavlja djecu kojoj šalje poljupce i maše iz vode. Tako je bilo i prošle subote, no kad je krenula izroniti da uhvati dah, Gabrijeli je kostim repa zapeo za dno akvarija i nije mogla do površine. Srećom, znala je brzo reagirati i uspjela se brzim potezom osloboditi kostima i isplivati na površinu. Panika nije ulovila samo Gabrijelu, već su se uplašila i djeca koja su sve to gledala. Nezgoda je i snimljena, a video se proširio društvenim mrežama.

Maami Water almost quenched after her tail got stuck in this mall glass tank in South Africa.



The South African Shopping Mall Mermaid struggles for Air as her ‘tail’ gets caught on the reef inside Aquarium tank.



A South African professional mermaid had a brief scare while… pic.twitter.com/c4O7ywLkdF