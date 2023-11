Zapaljen židovski dio bečkog groblja, iscrtani kukasti križevi: "Broj antisemitskih ispada u Austriji se značajno povećao"

"Dio hale za ceremonije ukopa je spaljen, a na vanjskim zidovima su išarani kukasti križevi", rekao je predsjednik Izraelitske kulturne zajednice Beča Oskar Deutsch nakon obilaska groblja. Prema informacijama bečke vatrogasne službe u toku noći je izgorio jedan dio objekta, a do dolaska vatrogasaca vatra se ugasila.

Za sada nije poznato kako su počinitelji ušli na groblje koje je noću zatvoreno, a zbog sumnje u političku pozadinu kaznenog djela, u istragu je uključen i Pokrajinski ured za zaštitu ustavnog poretka. Nakon izbijanja sukoba u Izraelu stupanj zaštite od terorizma u Austriji je povišen, a zaštita posebice uključuje objekte židovske zajednice. Unatoč tomu je naglo povećan broj antisemitskih kaznenih djela.

Austrijski političari su podržali mjere koje za cilj imaju zaštitu Židova u Austriji. "Broj antisemitskih ispada u Austriji se značajno povećao. Tomu se treba stati na kraj", rekao je predsjednik Austrije Alexander von der Bellen reagirajući na napad na židovsko groblje.

Austrijski kancelar Karl Nehammer oštro je osudio noćašnji napad i izrazio nadu da će počinitelji brzo biti pronađeni. Izraelitska kulturna zajednica je još i prije eskalacije sukoba, nakon Hamasovog napada na Izrael 7. listopada i izraelske protuofenzive, zabilježila stalni porast napada s antisemitskom pozadinom.

U 2022. je u Austriji zabilježeno 719 incidenata s antisemitskom pozadinom što je drugi po redu najviši broj od uvođenja statistike.

A Jewish cemetery in #Vienna has been set on fire and desecrated



The Jewish part of Vienna's central cemetery was set on fire last night and swastikas were drawn on the outside of the cemetery wall, the head of #Austria's Jewish community said. The fire damaged the lobby of the… pic.twitter.com/dIExz3R4Rr