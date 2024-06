VIDEO Drama na nebu: Boeing je odjednom počeo gorjeti, plamen je sukljao iz motora

Putničkom zrakoplovu koji je danas letio iz Novog Zelanda za Melbourne zapalio se jedan od motora te je morao prisilno sletjeti u zračnu luku u gradu Invercargill.

U avionu Boeing 737 Virgin Airlinesa bilo je 67 putnika i šest članova posade, izvijestila je nacionalna vatrogasna služba. No sve je ipak dobro prošlo, piše Associated Press.

Do ovog incidenta moglo je doći zbog sudara s pticama, rekao je glavni operativni časnik Virgin Airlinesa Stuart Aggs. Plamen na motoru pojavio se nedugo nakon polijetanja zrakoplova iz zračne luke Queenstown.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi avion i bljesak plamena iz motora.

A burning plane makes an emergency landing in New Zealand.



People in Queenstown saw flames sparking from the engine of a Boeing 737 as loud explosions were heard after a bird strike incident. pic.twitter.com/jZhpx7M7Kc