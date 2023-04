Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) otpustila je jednog od svojih liječnika suočenog s optužbama da je opetovano bio upleten u nedolično seksualno ponašanje.

"Doktor Temo Waqanivalu je otpušten iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) nakon što se saznalo za seksualno uznemiravanje i odgovarajući disciplinski proces", navela je glasnogovornica Marcia Poole.

Istaknula je da je nedolično seksualno ponašanje bilo koga povezanog s WHO-om neprihvatljivo.

Svjetska zdravstvena organizacija bila je pod pritiskom SAD-a i drugih zemalja da učini više u borbi protiv seksualnog uznemiravanja nakon optužbi protiv doktora s Fidžija.

Agencija Associated Press, koja je prva izvijestila o optužbama, pisala je početkom godine da je Waqanivalu ranije optužen za seksualni napad na ženu na konferenciji u Berlinu te da je prije nekoliko godina prijavljen visokim tijelima WHO-a zbog navodnog uznemiravanja druge zaposlene osobe.

Prema povjerljivim dokumentima do kojih je došao AP, direktori WHO-a su o svemu obaviješteni još 2018. godine, no Waqanivalu ni u jednom od tih slučajeva nije sankcioniran, a sada je pripremao svoju kandidaturu za regionalnog direktora za zapadni Pacifik.



Waqanivalu je kasnije dobio neformalno upozorenje, a u intervjuima s istražiteljima WHO-a, kategorički je zanijekao da je ikoga ikada seksualno napastvovao te je odbio išta komentirati za AP.

Posljednjih godina WHO je suočen s brojnim izvješćima o nedoličnom ponašanju, podsjeća AP.

U svibnju 2021. AP je izvijestio da su viši menadžeri bili obaviješteni o optužbama za seksualno zlostavljanje tijekom izbijanja ebole u DR Kongu, ali su učinili malo da to zaustave.

Komisija koju je imenovao WHO kasnije je utvrdila da je najmanje 21 član osoblja optužen za seksualno zlostavljanje ljudi tijekom te epidemije, među ukupno 83 navodna počinitelja povezana s misijom do 2018. do 2020.

Spolnu zlouporabu počinili su članovi osoblja, domaći suradnici kao i međunarodni članovi timova zaduženih za suzbijanje epidemije ebole koja je harala DR Kongom između 2018. i 2020., ističu istražitelji koji su saslušali desetke žena kojima se nudio posao u zamjenu za spolni odnos ili su bile žrtve silovanja.