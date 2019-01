Sjedinjene Države upozorile su u nedjelju da će prijetnje oporbi i američkom diplomatskom osoblju u Venezueli dovesti do "značajnog odgovora".

"Svako nasilje i prijetnje protiv američkog diplomatskog osoblja, protiv demokratskog vođe Venezuele Juana Guaida ili Nacionalne skupštine, predstavljat će ozbiljnu agresiju na pravnu državu i dovesti do značajnog odgovora", upozorio je na Twitteru John Bolton, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost.

Njegovo je upozorenje upućeno nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države i još 20 zemalja priznale Guaida kao privremenog predsjednika.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2