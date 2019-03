Sjedinjene Države povući će kompletno diplomatsko osoblje koje se još nalazi u njihovoj ambasadi u Caracasu zbog pogoršanja krize u Venezueli, objavio je u ponedjeljak državni tajnik Mike Pompeo.

"Ta odluka odraz je pogoršanja stanja u Venezueli kao i procjene da je nazočnost diplomatskog osoblja u američkoj ambasadi postala ograničenje za politiku SAD-a", napisao je Pompeo na Twitteru.

Nije rekao kada će točno osoblje biti povučeno iz veleposlanstva u Caracasu.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.