Bijela kuća je u utorak upozorila da će Sjedinjene Države brzo reagirati ako sirijski režim ponovo upotrijebi kemijsko oružje, posebice u pokrajini Idlib, posljednjem pobunjeničkom uporištu za koje SAD strahuje da će biti poprište krvoprolića.

"Budimo jasni, naše stajalište je čvrsto i ostaje nepromijenjeno. Ako predsjednik Bašar al-Asad ponovo odluči upotrijebiti kemijsko oružje, Sjedinjene Države i saveznici će brzo i prikladno odgovoriti", istaknula je američka vlada u priopćenju.

"U pokrajini Idlibu milijunima nedužnih civila prijeti napad Asadova režima, uz podršku Rusije i Irana", podsjetila je Bijela kuća.

U ponedjeljak je američki predsjednik Donald Trump upozorio Siriju, Rusiju i Iran da ne kreću u ofenzivu na Idlib.

"Sirijski predsjednik Bašar al-Asad ne smije bezobzirno napasti pokrajinu Idlib. Rusi i Iranci će počiniti tešku humanitarnu pogrešku ako budu sudjelovali u toj potencijalnoj tragediji", napisao je u tvitu američki predsjednik.

"Stotine tisuća ljudi su ubijene. Ne smijemo dopustiti da se to nastavi", dodao je.

Ilustracija Washington (Foto: AFP)

Pentagon je u utorak upozorio na rusku kampanju dezinformiranja o stanju u Siriji, kako bi se oslabila protudžihadistička koalicija koju vode Sjedinjene Države i kako bi stanovnici napustili područja koja koalicija kontrolira na sjeveru zemlje.

"Rusija je nedavno pokrenula intenzivnu kampanju dezinformiranja kako bi diskreditirala Sjedinjene Države i saveznike, koji pokušavaju prekinuti nasilje Asadova režima i riješiti sirijski sukob diplomatskim putem", rekao je Eric Pahon, glasnogovornik američkog ministarstva obrane.

Moskva je krajem kolovoza optužila sirijske pobunjenike da pripremaju kemijski napad u Idlibu, kako bi kasnije za to optužila režim u Damasku. "To je apsurdno", rekao je Pahon. "Rusija laže o kemijskom oružju kako bi svratila pozornost sa svoje odgovornosti kada je to strašno oružje upotrijebila".

Pahon je također naglasio da su "Sjedinjene Države odlučne postići konačan poraz Islamske države i nemaju nikakvih planova u vezi iskorištenja prirodnih izvora Sirije".

(Hina)