Zašto su studenti na ulici? Ovo su njihovi zahtjevi. Vlasti tvrde da su ispunjeni, ali: "To nije točno"

Studenti u Srbiji prosvjeduju već mjesecima, a njihova pobuna proširila se na građane. Nakon blokada fakulteta izašli su na ulice i svakodnevnim akcijama traže ispunjenje svojih zahtjeva. Država je na više načina pokušavala suzbiti studentski bunt, a čelnici i dalje tvrde da su svi studentski zahtjevi ispunjeni, a ako i nisu, samo što nisu. No, kako stvarno stoje stvari?

Blokade fakulteta diljem Srbije krenule su od Fakulteta dramskih umjetnosti (FDU), čiji su studenti i profesori napadnuti 22. studenog prošle godine dok su mirnom blokadom ulice od 15 minuta odavali počast poginulima u Novom Sadu, gdje je nadstrešnica Željezničke stanice 1. studenog 2024. godine ubila 15 ljudi. Nakon što policija nije reagirala na njihov zahtjev da kazni napadače, studenti FDU-a 26. studenog blokirali su zgradu fakulteta. Ubrzo se pobuna proširila na više od 60 državnih fakulteta diljem Srbije.

Nakon nekoliko tjedana ignoriranja studentskih zahtjeva vlast paralelno s pritiscima i targetiranjem redovno tvrdi da su svi zahtjevi studenata ispunjeni, a i ako nisu, bit će ubrzo. No, studentima je jasno što traže i imaju četiri vrlo jasna zahtjeva te upozoravaju da nijedan nije u potpunosti ispunjen.

OBJAVA KOMPLETNE DOKUMENTACIJE

Objava cjelokupne dokumentacije koja se tiče rekonstruiranja željezničke stanice u Novom Sadu, koja je trenutačno nedostupna javnosti.

Iako su predstavnici vlasti više puta dosad ustvrdili da je taj zahtjev ispunjen objavljivanjem tisuća stranica, a registrima tih papira je svojevremeno u direktnom prijenosu mahao i sam predsjednik države Aleksandar Vučić, studenti su vrlo precizno također više puta odgovorili koji dokumenti još nedostaju. Posljednji u nizu to je učinio Građevinski fakultet, koji je objavio što od dokumenata o rekonstrukciji nedostaje, podsjeća Nova.rs.

PROCESUIRANJE NAPADAČA

Potvrda nadležnih tijela o identitetu svih osoba za koje postoji osnovana sumnja da su fizički napale studente i profesore, kao i pokretanje kaznenih postupaka protiv njih te njihovo razrješenje ako se pokaže da su javni dužnosnici.

Studenti su objavili tko je njih i profesore, prema navodima medija, fizički napao, a zbog kasnijih napada na studente i građane tijekom blokada sredinom prosinca proširili su svoje zahtjeve i objavili prošireni popis, na kojem su također identificirani sudionici drugih incidenata po navodima medija.



Iako je Više javno tužiteljstvo (VJT) objavilo da radi na nekim slučajevima napada, ni tu nisu do kraja ispunjeni svi studentski uvjeti. VJT je potvrdio da su napadači na studente FDU-a procesuirani 40 dana nakon incidenta, kao i da od nadležnog suda nikada nisu zatražili da im se odredi pritvor, što je bio prvi zahtjev studenata, koji je do danas ostao neispunjen, a to je tek jedan od brojnih napada.

ODUSTAJANJE OD PROGONA STUDENATA

Odbacivanje kaznenih prijava protiv uhićenih i privedenih studenata na prosvjedima, kao i obustava već pokrenutih kaznenih postupaka.

Nakon pritiska koji su opozicijske stranke i aktivisti ostvarili višednevnim blokadama zgrade tužiteljstva i suda u Novom Sadu pušteni su svi uhićeni nakon prosvjeda održanog 5. studenog povodom pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Studenti, međutim, traže odbacivanje optužbi protiv svih uhićenih studenata i građana tijekom prosvjeda.

POVEĆANJE PRORAČUNA ZA OBRAZOVANJE

Povećanje proračuna za visoko obrazovanje u iznosu od 20 posto.

Vlada Srbije sredinom prosinca donijela je odluku da se iznos sredstava za materijalne troškove visokoškolskih ustanova utvrđenih Zakonom o proračunu za 2025. godinu uveća za 20 posto u odnosu na iznos sredstava utvrđen proračunom za 2024.

Studenti navode da je javnost dovedena u zabludu i da ni taj zahtjev nije ispunjen u potpunosti jer su oni tražili povećanje ukupnog proračuna za visoko obrazovanje, dok su materijalni troškovi, čije je povećanje odobreno, samo jedan dio tog proračuna.