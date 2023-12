VIDEO Vučić ima ideju kako riješiti situaciju na Kosovu: Inspiraciju je pronašao kod kolege kojeg se optužuje za najgore zločine

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima ideju kako riješiti situaciju na Kosovu, a kao primjer služi mu Azerbajdžan i njegov sukob s Armenijom oko Gorskog Karabaha.

Smatra da bi Srbija trebala učiti od bivšeg i sadašnjeg predsjednika Azerbajdžana, oca i sina Heydara i Ilhama Aliyeva. "Ja sam se dugo bavio time i pažljivo pratim, što ste vi mogli primijetiti, sve što se tamo zbivalo i gledao sam sad kojim su se oruđem, kojim oružjem, kojim jedinicama služili za povratak Karabaha", pohvalio se.

Pročitajte i ovo vojne vježbe Ova europska zemlja priprema se za napad Rusije: "Doći će do nove invazije. Pitanje nije ako, nego kada"

1994. Azerbajdžan se odrekao Gorskog Karabaha, ili, kako Vučić kaže, prihvatio ponižavajuće uvjete. "Zato što je morao. Shvatio je da je užasna situacija i da će mu stradati zemlja i ljudi", rekao je Vučiću sadašnji predsjednik o iskustvima svoga oca.

Čekali su 27 godina na posebne geopolitičke okolnosti da vrate Gorski Karabah Azerbajdžanu, poručio je Vučić.

Aliyev starved the region of Nagorno-Karabakh for nine month before unleashing a brutal barrage of artillery fire which forced a starving population into surrender, after which they were all expelled.



This the example Serbia wants to follow in Kosovo? https://t.co/bfsiEinErk