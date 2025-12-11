Neočekivana situacija u Bruxellesu: "Dobio sam poruku iz Moskve..."

Na sastanku se razgovaralo o ubrzanju članstva svih zemalja Zapadnog Balkana. Kamera je prije sastanka uhvatila zanimljiv trenutak između Vučića i Von der Leyen, koji je odmah postao hit na društvenim mrežama.
Vučić je Von der Leyen poručio kako je "upravo dobio poruku iz Moskve", a Von der Leyen se nadovezala: "Pričekajmo da se odmaknemo..." aludirajući na kamere.
Taj su trenutak novinari vrlo brzo uočili, a posebno je zanimljiv zbog trenutačnih političkih odnosa između Europske unije i Rusije.
Ni Vučić ni Von der Leyen nisu komentirali situaciju, a još uvijek nije poznato o kakvoj se poruci iz Moskve radi.
The mic is always hot. Serbia’s president Vucic last night «I got a message from Moscow now…» von der Leyen aware of cameras «Let’s…let’s wait till we are…» pic.twitter.com/YoDuGOF44R