Neočekivana situacija u Bruxellesu: "Dobio sam poruku iz Moskve..."

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u srijedu je prisustvovao sastanku s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antóniom Costom.

Na sastanku se razgovaralo o ubrzanju članstva svih zemalja Zapadnog Balkana. Kamera je prije sastanka uhvatila zanimljiv trenutak između Vučića i Von der Leyen, koji je odmah postao hit na društvenim mrežama.

Vučić je Von der Leyen poručio kako je "upravo dobio poruku iz Moskve", a Von der Leyen se nadovezala: "Pričekajmo da se odmaknemo..." aludirajući na kamere.

Taj su trenutak novinari vrlo brzo uočili, a posebno je zanimljiv zbog trenutačnih političkih odnosa između Europske unije i Rusije.

Ni Vučić ni Von der Leyen nisu komentirali situaciju, a još uvijek nije poznato o kakvoj se poruci iz Moskve radi.