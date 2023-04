Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV otkrio je meteorolog Ivan Čačić.

Proljetno promjenljivo vrijeme nastavlja se i u nedjelju. Najviše sunca bit će na moru, a najviše oblaka povremeno s oborinama u istočnim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije.

Izraženija kišna epizoda počinje u ponedjeljak i to najprije na Jadranu i u gorskom području, što će se u utorak proširiti na cijelu zemlju i trajati do sredine tjedna.

Vrijeme u nedjelju bit će pod složenim djelovanjem grebena anticiklone i malo vlažnijeg zraka koji se u našim krajevima nalazi na njegovom južnom rubu. No već od ponedjeljka na vrijeme će sve više utjecati sredozemna ciklona i to najprije na Jadranu, a zatim i u cijeloj zemlji.

Vrijeme ujutro

Ujutro u većini krajeva djelomice sunčano. Više sunčana vremena bit će na Jadranu, a više oblaka u kontinentalnom dijelu, gdje se ne isključuje mogućnost za malo kiše, a lokalno je moguća i magla.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme tijekom dana

Danju u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano samo ponegdje uz mogućnost za malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša poslijepodnevna temperatura od 19 do 21 stupnja.

U istočnim predjelima promjenljivo oblačno uz više sunca na zapadu, a uglavnom u istočnom dijelu ponegdje će biti malo kiše ili pljuska i grmljavine. Puhat će povremeno umjeren sjeverac. Poslijepodne temperatura od 20 do 22 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponegdje će biti malo kiše ili pljuska, a poslijepodne je moguća i grmljavina. Na Jadranu pretežno i djelomice sunčano. Poslijepodne u Istri može biti lokalnog pljuska.

U gorju će puhati slab i umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu slaba i umjerena bura koja će jačati prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19, a na Jadranu od 21 do 23 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano, a od sredine dana, uglavnom u zaleđu, uz jači razvoj oblaka - ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar većinom slab. Temperatura od 20 do 22 stupnja.

Vrijeme sljedeća tri dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti će prevladavati oblačno povremeno s kišom moguće i grmljavinom. Glavnina kiše u utorak, osobito u gorju gdje će biti i obilnija.

Potkraj utorka i u srijedu povremeno će puhati umjeren do jak sjeveroistočnjak. Dnevna temperatura u manjem padu.

Na Jadranu pretežno oblačno povremeno s kišom i grmljavinom, osobito od ponedjeljka na utorak, kad će mjestimice biti i obilne oborine.

Na većem dijelu Jadrana zapuhat će umjereno i jako jugo, na sjeveru i bura koja će se u srijedu proširiti i duž većeg dijela obale.

Prema današnjem prognostičkom materijalu u četvrtak i petak očekujemo prolazno smirivanje vremena uz prestanak oborine i razvedravanje, a naznaka za nove oborine nazire se u drugom dijelu slijedećeg vikenda.

