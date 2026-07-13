Hoće li omiljeni dodatak jelima trajno nestati s polica?: "Ne želimo biti posljednji koji će imati priliku uživati u njemu"

Što je bolonjez bez parmezana? Ako se toplinski valovi i rast temperatura nastave, odgovor na to pitanje mogao bi postati mnogo ozbiljniji nego što se danas čini.

"Goveda su životinje koje vrlo teško podnose vrućinu. Zato što imaju burag, koji je poput termofora naslonjenog na njihovo tijelo", rekao je Nicola Bertinelli, predsjednik udruženja proizvođača parmezana.

Što je toplije, to krave više miruju, manje jedu i daju do deset posto manje mlijeka. A vrućina nije jedini problem.

Ugrožena proizvodnja parmezana Foto: Dnevnik Nove TV

Ugrožena proizvodnja parmezana Foto: Dnevnik Nove TV

"Ako se klima promijeni do te mjere da ovdje više neće biti moguće uzgajati krmne kulture, više neće biti moguće ni proizvoditi Parmigiano Reggiano", rekao je Bertinelli.

DNK Parmigiana Reggiana nalazi se upravo u tom sijenu, koje sadrži korisne bakterije, a koje rastu isključivo na ovom području. Manje hrane znači manje mlijeka, a manje mlijeka manje sira. Kako bi zaštitili stoku i sačuvali kvalitetu sira, proizvođači ulažu u različite sustave za hlađenje, no sve to povećava troškove proizvodnje.

Nicola Bertinelli, predsjednik udruženja proizvođača parmezana Foto: Dnevnik Nove TV

"Samo u našem skladištu u Montecavolu potrošnja je porasla s prosječnih 8500 kilovata do čak 12 000 kilovata na vrhuncu potrošnje", rekao je Giancarlo Ravanetti, direktor skladišta parmezana

Proizvođači upozoravaju da će, ako ekstremne vrućine postanu novo normalno, rast troškova biti najmanji problem. Ono čega se boje je ugroza cijele proizvodnje.

Ugrožena proizvodnja parmezana Foto: Dnevnik Nove TV

"To je sir star više od 800 godina i ne želimo biti posljednji koji će imati priliku uživati u njemu", rekao je Paolo Ganzerli, direktor međunarodne prodaje.

Giancarlo Ravanetti, direktor skladišta parmezana Foto: Dnevnik Nove TV

Industrija Parmigana Reggiana na godinu hrani tisuće talijanskih obitelji te donosi oko četiri i pol milijarde eura.