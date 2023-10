VIDEO Vozilom se zaletio kineski konzulat: Policija ga ubila, motivi napada se istražuju

Zasad nema puno službenih detalja o incidentu, a policija je objavila da identitet vozača i njegovi motivi još nisu poznati. U incidentu nije bio drugih ozlijeđenih osoba.

"Ne znam koliko je ljudi bilo u uredu za izdavanje viza u trenutku sudara", rekla je glasnogovornica policije San Francisca na brifingu za novinare nekoliko sati kasnije.

NEW VIDEO: Car crashes into the Chinese Consulate in San Francisco.



A witness says the driver, who was shot by police, yelled "Where's the CCP?" pic.twitter.com/40g2eUsZNH