Dramatične snimke s nadzorne kamere pokazuju trenutke u kojima meci pogađaju vozilo s novcem i vozača koji u toj situaciji ostaje pribran.

Videokamera iz kombija koji je prevozio novac u Južnoj Africi snimila je trenutke u kojima naoružani pljačkaši napadaju kombi i pucaju u njega. U kombiju u kojemu su vozač i suvozač odjednom se čuju udarci metaka.

Video 1: Escort vehicle attacked. The driver rammed the two cars of the attackers. #CrimeWatch pic.twitter.com/mX8EWpZ70Q