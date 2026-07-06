Dalekometni projektili
VIDEO Pogledajte moćne udare: Srbija testirala rakete koje je Vučić nabavio od Kineza
Piše
I. H.,
06. srpnja 2026. @ 09:05
Vježba vojske Srbije
Foto: YouTube screenshot / Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije
Bombe LS-6, težine 500 kilograma, koriste inercijsko i GPS navođenje.
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Ratno zrakoplovstvo Vojske Srbije nedavno je na jednom od vojnih poligona provelo testiranje novonabavljenih
kineskih vođenih bombi LS-6. Testiranje je provedeno pomoću lovaca MiG-29, koji su uspješno izbacili spomenute bombe.
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Nabavku ovog
naoružanja ranije su potvrdili brojni specijalizirani mediji koji prate obrambeni sektor Srbije, piše Klix.ba.
Bombe LS-6, težine 500 kilograma, koriste
inercijsko i GPS navođenje. Zahvaljujući sklopivim krilima i tehnici jedrenja, ove bombe mogu dosegnuti ciljeve udaljene do 80 kilometara.
Ovakva sposobnost omogućuje
zrakoplovima djelovanje izvan dosega konvencionalnih sustava protuzračne obrane, čime se značajno povećava sigurnost letjelica i preciznost udara.
Uz bombe LS-6,
Srbija je iz Kine nabavila i balističke rakete CM-400AK. Ova raketa, prvi put predstavljena 2013. godine, prema dostupnim podacima ima domet od 200 do 400 kilometara.
Ključne karakteristike rakete uključuju:
Kombinacija inercijskog sustava s GNSS korekcijom, dok u završnoj fazi leta koristi TV tragač.
Službena pogreška (CEP) iznosi između pet i deset metara.
Zbog svojih karakteristika, često je nazivaju "ubojicom nosača zrakoplova" jer se može koristiti i kao protubrodska
raketa.
Do sada su, prema javno dostupnim informacijama, jedini inozemni korisnici ovih raketa bile zračne snage
Pakistana, koje ih integriraju na svoje zrakoplove JF-17.