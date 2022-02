Društvenim mrežama širi se video ruskih vozila koja su ostala bez goriva. Na njihov se račun jedan Ukrajinac odlučio našaliti pa ih je pitao treba li ih prevesti do Rusije.

Ruski vojnici nasmijali su se na šalu Ukrajinca koji ih je nasred ceste pitao treba li ih prevesti do Rusije jer su ostali bez goriva. Navodno ruske snage imaju problema s gorivom, ali to nije službeno potvrđeno.

