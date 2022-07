Odjel grada New Yorka za upravljanje kriznim situacijama objavio je početkom tjedna video "Što napraviti u slučaju nuklearnog napada na grad".

Objavom videa u New Yorku, u kojem se pojašnjava "Što napraviti u slučaju nuklearnog napada na grad", nastala je lavina komentara.

U videu se objašnjava kako su šanse da se nešto tako dogodi jako male, ali da bi stanovnici trebali znati postupati i u toj situaciji.

"Dogodio se napad nuklearnim oružjem na New York. Ne pitajte me kako ili zašto, samo morate znati da je došlo do ozbiljnog udara. Evo što vam je činiti", rekla je žena koja objašnjava korake u videu.

Tri koraka su ključna. Prvi je da građani uđu negdje u zatvoreno, ostanu unutra i slušaju obavijesti. Trebaju se odmaknuti od prozora.

Ostanak u automobilu nije opcija. Dalje je građanima rečeno da ne izlaze dok za to ne dobiju dozvolu vlasti.

Onima koji su bili na otvorenom u trenutku udara, savjetuju da uklone svu odjeću kako bi se izbjegla radioaktivna prašina, a oni koji imaju podrume, trebali bi što prije krenuti u njih. Nakon toga, savjetuje se građanima da se otuširaju.

“Don’t ask me how or why, just know that the big one has hit.” The New York City government releases video on what to do in case of a nuclear attack. Do they know something? pic.twitter.com/6CcZxD4IK4