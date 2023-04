Društvenim mrežama se širi videosnimka trenutka sudara vlaka s kamionom za prijevoz automobila. Tijekom incidenta na pruzi u Hollywoodu, srećom, nema ozlijeđenih.

Policija provodi istragu nakon što je vlak tvrtke Brightline u Hollywoodu udario u kamion pun automobila.

Hollywoodska policija i vatrogasci na mjesto sudara na željezničkim tračnicama u blizini Washington Streeta i South Dixie Highwaya stigli su nakon dojave, u srijedu oko 19:40.

Kamion prepun automobila iz, zasad nepoznatog razloga, nije uspio prijeći preko pruge pa se vlak u punoj brzini zabio u njega.

Automobili su letjeli na sve strane od siline udara, piše Miami News.

This is the moment a train crashed into a car transporter in the middle of the railway tracks. Nobody was injured during the incident in Hollywood, Florida.



Latest videos here: https://t.co/0VNYOq1wox pic.twitter.com/jV5tLqsbsX