VIDEO Snimljen neobičan detalj u Putinovoj pratnji: "Bez ovih torbi ne ide na putovanje"

Ruski predsjednik Vladimir Putin u Kini sudjeluje na gospodarskom forumu te se susreo s predsjednikom Xi Jinpingom. Tijekom odlaska na sastanak pratila su ga dvojica mornaričkih časnika koji su nosili aktovke za koje se vjeruje da su "nuklearne aktovke", javlja Reuters.

RIA’s Kremlin pool making it very clear Putin’s entourage is carrying the nuclear briefcase while he’s in Beijing for the Belt and Road Summit. Stay to the end for the briefcase close up! https://t.co/5JJ3Buh3DJ