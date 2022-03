Vladimir Putin optužio je Zapad za pokušaj "otkazivanja" Rusije. Pritom je spomenuo primjer J. K. Rowling, autorice serijala Harryja Pottera, kako bi dokazao da na Zapadu postoji kultura otkazivanja.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je J. K. Rowling otkazana "samo zato što nije udovoljila zahtjevima rodnih prava". Rowling je, naime, zbog svojih stavova optuživana za transfobiju, na što se ona i javno osvrnula.

"Ako spol nije stvaran, ne postoji istospolna privlačnost. Ako spol nije stvaran, proživljena stvarnost svih žena je izbrisana. Poznajem i volim trans osobe, ali brisanje koncepta spola uklanja mogućnost smislene rasprave o njihovim životima. Govoriti istinu ne znači mrziti", napisala je na Twitteru.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.