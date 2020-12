Ruski predsjednik Vladimir Putin u tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za medije odgovarao je na brojna novinarska pitanja, među kojima i na ono o trovanju Alekseja Navaljnog. Tijekom cijele konferencije, koja se odužila, ni u jednom trenutku nije izgovorio njegovo ime.

Najviše pažnje izazvali su Putinovi komentari na optužbe njegova velikog kritičara Alekseja Navaljnog, koji tvrdi da iza pokušaja da ga se otruje u kolovozu ove godine stoji upravo ruski predsjednik.

Putin je, odgovarajući na pitanje o rezultatima istrage organizacije Bellingcat i CNN-a, koja je u ponedjeljak predstavila dokaze da je ruska tajna služba oformila elitni tim specijaliziran za nervne otrove i postavila ga da prati Navaljnog, rekao da on "uživa podršku američkih službi".

"Da su ruske tajne službe htjele ubiti Alekseja Navaljnog, dokrajčile bi ga", presjekao je Putin.

Govoreći o rezultatima istrage, Putin je ocijenio kako je riječ o "legalizaciji onoga što rade američke službe".

"Što, mi ne znamo da traže lokaciju? Naše specijalne službe znaju to jako dobro, agenti FSB-a kao i drugi agenti to jako dobro znaju. Koriste svoje telefone gdje smatraju nužnim kako bi potvrdili nečiju lokaciju. A ako je tako, a jest, znači da pacijent u berlinskoj klinici ima potporu američkih službi u svemu ovome. Ako je to točno, zanimljivo je i naravno da će ga naše službe držati na oku. No to ne znači da ga treba otrovati, tko njega uopće treba", poručio je.

Rekao je i kako ga je supruga Navaljnog kontaktirala i tražila da ga pusti iz Rusije.

"Odmah sam naredio da ga puste na liječenje u Njemačku. Ovo je trik za napad na ruske lidere", rekao je Putin koji u ni jednom trenutku nije izgovorio Navaljnovo ime, piše CNN.

Same zaključke provedene istrage nazvao je smiješnima.

Na godišnjoj Putinovoj presici u rezidenciji Novo-Ogarjevo u Moskvi bila je tek skupina odabranih novinara. Svi su bili na distanci, a prije same konferencije morali su biti u karanteni. Ostali novinari i građani pitanja su postavljali videolinkom.