Najmanje 34 osobe nalaze se na brodu na kojem je izbio požar kod kalifornijskog otoka Santa Cruz. Obalna straža spasila je nekoliko članova posade, od kojih je jedan lakše ozlijeđen.

Pet osoba je spašeno, a najmanje 34 ih je još zarobljeno na brodu ponedjeljak kada se zapalio luksuzni brod u blizini Santa Cruz u Kaliforniji, javlja CNN.

Obalna straža objavila je da su spasili nekoliko članova posade, od kojih je jedna osoba lakše ozlijeđena. U tijeku je akcija spašavanja ostalih putnika.

"Obalna straža, zajedno s lokalnim službama, koristi više sredstava za spašavanje kako bi pomogli više od 30 ljudi u nevolji na brodu u blizini otoka Santa Cruz", napisala je obalna straža Los Angelesa na Twitteru malo prije ponoći po lokalnom vremenu.

