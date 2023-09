VIDEO Eksplozija na benzinskoj postaji: Više od 200 ozlijeđenih, ima i poginulih

U eksploziji na benzinskoj postaji u Gorskom Karabahu je ozlijeđeno više od 200 ljudi. Ombudsman je rekao da je većina ozlijeđenih u teškom stanju i da bi ih trebalo transportirati drugdje zračnim putem jer Karabah nije u mogućnosti svima pružiti odgovarajuće liječenje, prenosi Reuters.

🔴The situation in the hospitals of #Stepanakert is absolutely catastrophic!



Shortages of medical staff, panic, people trying to find their loved ones from the blast. Very high number of injured individuals.



🔴We need urgent helicopter airlifting ASAP, otherwise many will die! pic.twitter.com/6l6OCEckXN