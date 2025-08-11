VIDEO Tursku u jednom danu pogodilo više od 200 potresa: Žrtve se još broje

Više od 200 naknadnih potresa pogodilo je sjeverozapad Turske u ponedjeljak nakon onog magnitude 6,1 koji je udario zemlju u nedjelju.

Tuska agencija za upravljanje katastrofama AFAD priopćila je da je registrirala 237 naknadnih potresa, a njih 10 je bilo magnitude od najmanje 4.0. Mnogi stanovnici pogođene regije noć su, zbog straha od novih potresa, proveli vani ili u svojim automobilima, prenose turski mediji.

Epicentri potresa locirani su u okrugu Sındırgı pokrajine Balıkesir, gdje je u potresu u nedjelju poginula najmanje jedna osoba, a 29 je ozlijeđeno.

Potres je udario na dubini od 11 kilometara, a osjetio se i u Istanbulu i u više od 200 kilometara udaljenom Izmiru. Turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya objavio je da je najmanje 16 kuća uništeno u potresu.

Operacije spašavanja su gotove, a četvero ljudi je u bolnici, prenosi dpa.

4/

Many buildings in the villages of Balıkesir Sındırgı were damaged due to the magnitude 6.1 earthquake.#deprem #sismo #Turkey



Mayor Serkan Sak made a statement: 10 buildings collapsed in the district. There are no reports of loss of life, but there are people trapped under… https://t.co/7UX4hL9V6J pic.twitter.com/UHKpp6P0il — GeoTechWar (@geotechwar) August 10, 2025

Turska je sklona potresima jer se nalazi na spoju triju velikih tektonskih ploča. Posebno je ranjiv megalopolis Istanbul koji je u travnju bio pogođen potresom magnitude 6,2.

Potresi "blizanci" u veljači 2023. ubili su više od 53 tisuće ljudi na jugu Turske te nekoliko tisuća u obližnjoj Siriji.