VIDEO Tursku u jednom danu pogodilo više od 200 potresa: Žrtve se još broje

Tuska agencija za upravljanje katastrofama AFAD priopćila je da je registrirala 237 naknadnih potresa, a njih 10 je bilo magnitude od najmanje 4.0. Mnogi stanovnici pogođene regije noć su, zbog straha od novih potresa, proveli vani ili u svojim automobilima, prenose turski mediji.
Epicentri potresa locirani su u okrugu Sındırgı pokrajine Balıkesir, gdje je u potresu u nedjelju poginula najmanje jedna osoba, a 29 je ozlijeđeno.
Potres je udario na dubini od 11 kilometara, a osjetio se i u Istanbulu i u više od 200 kilometara udaljenom Izmiru. Turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya objavio je da je najmanje 16 kuća uništeno u potresu.
Operacije spašavanja su gotove, a četvero ljudi je u bolnici, prenosi dpa.
